Activan Operativo Luego de Presunta Amenaza de Tiroteo en Telesecundaria de Matamoros

La mañana de este lunes 20 de abril de 2026 se registra una movilización de autoridades de seguridad en la telesecundaria “José Emilio Pacheco Berny”, ubicada en el municipio de Matamoros, luego de que en redes sociales circulara un mensaje que advertía sobre un presunto tiroteo en el plantel.

De acuerdo con el mensaje difundido desde el día de ayer, se alertaba a padres de familia para no enviar a sus hijos a la institución, señalando que “habrá un tiroteo” este lunes. Ante esta situación, elementos de seguridad implementaron un operativo preventivo desde temprana hora.

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Elementos de la Guardia Estatal Resguardan Telesecundaria en Matamoros

En el lugar ya se encuentran unidades de la Guardia Estatal, cuyos elementos han sostenido diálogo con el personal educativo, además de realizar recorridos constantes en los alrededores del plantel para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Como parte de las acciones preventivas, autoridades informaron que en el transcurso de la mañana se llevará a cabo un operativo de revisión de mochilas entre los alumnos.

Hasta el momento, la situación se reporta en calma y no se ha registrado ningún incidente. Sin embargo, la presencia de las corporaciones busca brindar certeza a la comunidad escolar ante este tipo de amenazas, que en muchos casos resultan ser falsas, pero que requieren atención inmediata.

Autoridades y directivos hicieron un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos a las actividades de sus hijos, especialmente en redes sociales, y reportar cualquier situación sospechosa. Se espera que el operativo de vigilancia continúe durante el resto de la jornada escolar como medida preventiva.

Operativo en Telesecundaria de Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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