Escriben Amenazas de Tiroteo en los Baños del CBTIS #189 en Matamoros, Tamaulipas

Mensajes escritos en los baños del CBTIS #189, en Matamoros, que advertían sobre un posible tiroteo en el plantel educativo el 21 de abril de 2026, generaron alarma entre padres de familia y alumnos.

Los anuncios fueron localizados en las paredes de los sanitarios y rápidamente se difundieron a través de redes sociales lo que provocó preocupación en la comunidad escolar.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Estatal acudieron a las instalaciones para realizar una inspección y mantener presencia en los accesos.

Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente violento dentro de la institución y las clases continuaron bajo vigilancia, por lo que tampoco se ha informado sobre un suspensión de clases.

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Activan Operativo en Telesecundaria de Matamoros

En hechos aislados hoy se registró también movilización por una amenaza de balacera en la telesecundaria “José Emilio Pacheco Berny”, ubicada en el municipio de Matamoros, luego de que en redes sociales circulara un mensaje que advertía sobre un presunto tiroteo en el plantel.

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