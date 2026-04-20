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FGR Investigará Balacera Hoy en Teotihuacán: "Se Atenderá de Forma Personalizada a las Víctimas"

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La Fiscalía General de la República (FGR) informa esta noche que inició una investigación por la balacera en Teotihuacán que dejó dos muertos y 13 heridos

FGR Investigará Balacera Hoy en Teotihuacán: "Se Atenderá de Forma Personalizada a las Víctimas"

Aspectos de la balacera en Teotihuacán que dejó dos muertos. Foto: Cuartoscuro

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se inició una investigación por la balacera ocurrida en Teotihuacán.

Video. FGR Abre Investigación de Balacera en Pirámide de la Luna en Teotihuacán

A través de un comunicado destacó que se atenderá de forma personalizada a las víctimas, entre las cuales también hay extranjeros. La dependencia resaltó que conforme se avance en la investigación, se darán a conocer oportunamente los detalles.

Minutos de terror en Teotihuacán

Este lunes 20 de abril de 2026, mientras turistas nacionales y extranjeros visitaban la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, un hombre subió a lo alto de la Pirámide de la Luna y abrió fuego.

Video. Teotihuacán Pirámide Luna Agresor Identificado Julio César Fiscalía Edomex Tiroteo

Muchos corrieron, otros cayeron en la huida Fueron minutos de terror, hasta que la Guardia Nacional fue desplegada en el sitio. El lugar fue evacuado, pero la tragedia ya había cobrado la vida de dos personas: una mujer canadiense, y el propio agresor. Trece extranjeros, fueron llevadas de emergencia a diversos hospitales.

¿Qué pasará con Teotihuacán en los próximos días?

También, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacan permanece cerrada hasta nuevo aviso. Este hecho pone en la mira los protocolos de seguridad implementados en las zonas arqueológicas 

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