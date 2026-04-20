Caso Edith Guadalupe: Vigilante Desconectó Cámaras de Vigilancia del Inmueble Durante Una Hora

La fiscalía de la Ciudad de México ofrece una conferencia de prensa este lunes 20 de abril 2026, por el feminicidio de Edith Guadalupe, quien fue hallada sin vida el pasado viernes en un edificio en Avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez.

Noticia relacionada: "Pedían Ir Sola": Narran Cómo Eran Citas de Trabajo en Edificio Donde Hallaron a Edith Guadalupe

La fiscal, Bertha Alcalde señaló que el vigilante del inmueble cuenta con todos los elementos que lo vinculan con el crimen, ya que los primeros datos arrojan:

Se acredita totalmente al acceso del inmueble

El presunto agresor, tiene acceso al sistema de cámaras, quien deliberadamente las desconectó durante una hora, "en el tiempo que ingresó la víctima".

La caseta tiene un tapanco, ese espacio está bajo su control, en ese sitio se localizaron indicios de sangre.

También se encontraron prendas de Edith.

Señaló que en estos momentos se lleva a cabo una audiencia inicial del imputado.

Inicio de investigación tardó 15 horas: fiscal CDMX

La fiscal capitalina, señaló que las cámaras fueron desconectadas entre las 16:23 y 17:44 horas. La llegada de Edith al inmueble fue a las 16:45 horas.

"En esta ventana de tiempo, en este momento fue privada de la vida".

Esa misma noche, alrededor de las 23:00 horas, su familia acudió al inmueble, preguntaron al vigilante y este negó que que hubiera estado ahí.

La madre de Edith fue entrevistada la madrugada del 16 de abril, donde brindó la ubicación del inmueble.

Hasta las 8:30 horas del 16 de abril se logra la entrada al inmueble.

"Una dilación de 15 horas (...) lo cual no se justifica y será sancionado"

Calificó como "indignante" que una familia haya señalado con precisión dónde buscar a su hija, por esto, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación y se determinó la suspensión de tres servidores públicos.

La fiscal de la CDMX indicó que hoy cuentan con tres elementos:

1.- Una persona detenida con información sustentada

2.- Reconstrucción de los hechos

3.- Una revisión interna en la fiscalía CDMX, "por fallas que no debieron ocurrir"

¿Había trata de personas en el edificio?

La fiscal indicó que no tienen ninguna información hasta el momento de que haya habido ofertas de trabajo en el edificio.

"Tampoco tenemos corroborado que la haya contactado por un trabajo"

Sobre el hombre que fue exhibido en un video donde acosa a una joven en un elevador, indicó que no hay una relación específica, que "él reside ahí con su esposa".

Destacó que el 15 de abril, este hombre no se encontraba en el inmueble.

"Esta persona ya fue contactada y está haciendo entrevistada en este momento por parte de la Fiscalia".

Sobre el personal de la fiscalía capitalina que fueron suspendidos, la fiscal dijo que se respeta el debido proceso. En tanto, se trata de dos policías de investigación suspendidos luego de que, no realizaron su trabajo, así como personal de la Comisión de Búsqueda de CDMX.