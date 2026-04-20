Lupita Villalobos Queda Fuera de su Pelea de Box por Problemas de Salud: Esto le Diagnosticaron

La influencer y creadora de contenido Lupita Villalobos no podrá subir al ring este fin de semana luego de que se confirmara su baja del evento de boxeo programado en la Arena Ciudad de México, tras presentar un problema de salud.

¿Qué tiene Lupita Villalobos y por qué no podrá pelear?

De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 20 de abril por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización Supernova, Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural, una condición que implica la acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, y que puede representar un riesgo serio si no se atiende adecuadamente.

VIDEO: Robots Humanoides se Someten a Intenso Entrenamiento para Pelea de Box; Así Lucen

Lupita Villalobos no fue autorizada para pelear

Tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días, las autoridades determinaron que la influencer no cuenta con la autorización para participar en la pelea que estaba prevista para el domingo 26 de abril. La decisión se tomó siguiendo estrictamente las recomendaciones del equipo médico y los protocolos de seguridad del boxeo profesional.

El comunicado enfatiza que, aunque la noticia puede generar inconformidad entre quienes esperaban verla pelear, la salud de Villalobos es la prioridad absoluta.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Según la información oficial, Lupita Villalobos se encuentra estable y bajo supervisión médica, enfocada en su proceso de recuperación. No se dieron detalles adicionales sobre el tiempo estimado para su regreso a actividades.

Habrá nueva rival para Kim Shantal

Ante la baja de Villalobos, la organización Supernova confirmó que ya trabaja en encontrar una nueva oponente para Kim Shantal, quien sigue contemplada en la cartelera del evento. El anuncio de la sustituta se realizará en los próximos días.

El organismo reiteró que en el boxeo no hay espacio para la improvisación y que existen protocolos claros para proteger la integridad de los participantes. En este caso, la decisión médica se tomó bajo los más altos estándares deportivos y de salud.

La salida de Lupita Villalobos del combate marca un giro inesperado en uno de los enfrentamientos más esperados del evento.

Historias recomendadas:

¿Robo en Coachella? Madonna Denuncia Desaparición de su Ropa y Accesorios y Ofrece Recompensa

Ataque a Set de Telenovela en Colombia Deja 3 muertos y un Herido: Esto Es lo Que se Sabe