¿Qué le Pasó a Lupita Villalobos? Hospitalizan a la Influencer Antes de su Pelea con Kim Shantal

La influencer mexicana Lupita Villalobos preocupó a sus seguidores luego de publicar una foto en el hospital.

Villalobos reveló que fue hospitalizada de emergencia a pocos días de su esperada pelea contra Kim Shantal en el evento Supernova Génesis.

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El dolor que la llevó al hospital

Fue la propia creadora de contenido quien informó sobre su estado de salud a través de redes sociales, donde explicó que llevaba varios días con un intenso dolor de cabeza que finalmente la obligó a acudir al hospital.

En su mensaje, detalló que el dolor era tan fuerte que tuvo que ser controlado con medicamentos, mientras los médicos trabajan en determinar el diagnóstico.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta del malestar, lo que ha generado incertidumbre sobre su participación en el evento deportivo

La hospitalización ocurre a menos de una semana de que Villalobos suba al ring en la Arena CDMX, donde enfrentaría a Kim Shantal en una de las peleas más mediáticas del evento.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre la cancelación o cambio en la cartelera, pero su estado de salud podría ser determinante en los próximos días.

El combate forma parte de una tendencia creciente de espectáculos que mezclan a figuras del entretenimiento por internet con boxeo amateur.

Su estado de salud actual

De acuerdo con lo que ha compartido la influencer, su condición se encuentra bajo control gracias a los medicamentos, aunque continúa en observación médica y a la espera de un diagnóstico definitivo.

Además, ha estado acompañada por su familia durante este proceso.

La hospitalización de Villalobos también ocurre en medio de un contexto de presión mediática, marcado por rumores recientes sobre una presunta separación de su esposo, y la exigencia física de prepararse para una pelea, a pesar de no tener experiencia previa en boxeo.

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