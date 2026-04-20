¿Quién Fue Carlos Becerril y Cuál Fue su Relación con Dragon Ball?

El mundo del doblaje despidió a Carlos Becerril, una de sus voces más emblemáticas, fallecido el 17 de abril de 2026 a los 90 años.

Con más de seis décadas de trayectoria, el actor mexicano construyó un legado que abarcó cine, televisión y animación. Participó en más de 200 producciones, lo que lo convirtió en una figura clave de la industria del doblaje en América Latina.

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¿Quién fue Carlos Becerril?

Carlos Becerril nació en 1935 en la Ciudad de México, fue también director de doblaje y locutor, reconocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y por haber sido la voz recurrente de figuras como Robert De Niro, Dustin Hoffman o Mel Gibson en español latino.

Su carrera coincidió con la llamada “época dorada” del doblaje en México, donde su versatilidad le permitió moverse entre distintos géneros, desde la comedia hasta el drama y la animación. Además, fue parte del elenco original de Don Gato y su pandilla, donde interpretó a Panza, uno de sus personajes más recordados.

Su relación con Dragon Ball

En el universo del anime, Becerril tuvo una participación relevante dentro de Dragon Ball, una de las series más influyentes en América Latina.

El actor formó parte del doblaje latino como narrador en algunos episodios, contribuyendo a la construcción del tono épico que caracteriza a la saga.

Aunque el narrador más reconocido de la franquicia fue posteriormente José Lavat, la participación de Becerril se mantiene como parte del proceso de consolidación del doblaje en sus primeras etapas y como ejemplo de la diversidad de voces que dieron forma a la serie en la región.

Su trabajo en Dragon Ball se suma a una lista extensa de proyectos en anime, donde también participó en títulos como Sailor Moon, Digimon Tamers y Ghost in the Shell.

Las múltiples voces de Carlos Becerril

Más allá de Dragon Ball, Carlos Becerril destacó por una carrera profundamente versátil que lo convirtió en una voz reconocible para varias generaciones.

En televisión animada, fue recordado por interpretar a Frank Grimes en Los Simpson, así como por su trabajo en clásicos como Los Picapiedra.

En cine animado, dio vida al antagonista Chick Hicks, el rival tramposo del Rayo McQueen en Cars.

También dejó huella en el doblaje de actores de Hollywood, al ser la voz habitual de figuras como Al Pacino o Richard Gere, además de participar en películas icónicas como Psicosis o El exorcista.

Con su muerte, el doblaje latino pierde a uno de sus pilares, pero su trabajo permanece en la memoria colectiva de millones de espectadores.

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