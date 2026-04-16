Así Es el Primer Tráiler de Street Fighter: Revela a Jason Momoa y Noah Centineo en Acción

La nostalgia de los 90 y la potencia de Hollywood se encontraron. Este martes llegó el muy esperado primer tráiler de la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, con un elenco de primer nivel que promete redimir la franquicia en la gran pantalla.

Un reparto de Pesos Pesados

El avance confirma a Jason Momoa asume el papel del icónico coronel Guile, luciendo el legendario corte de cabello militar y liderando la carga contra la organización criminal Shadaloo. Por su parte, Noah Centineo da un giro radical a su carrera dejando atrás las comedias románticas para interpretar a un atlético Ken

Pero las sorpresas no terminan ahí. El rapero 50 Cent aparece como el imponente Balrog.

Fidelidad al videojuego

A diferencia de intentos fallidos en décadas anteriores, el tráiler sugiere una estética que equilibra el realismo con los elementos fantásticos del juego de Capcom. Los puntos clave que pudimos ver incluyen coreografías donde podemos ver movimientos clásicos como el Sonic Boom de Guile y el Hadouken de Ryu, integrados de forma orgánica en los combates.

El tráiler muestra recreaciones modernas de los escenarios de pelea clásicos, incluyendo las calles de China y bases militares, mientras que la atmósfera se siente más cercana a un thriller de acción de alto presupuesto que a una caricatura, elevando la apuesta para el género de adaptaciones de videojuegos.

"Queríamos capturar la esencia de lo que hizo a Street Fighter un fenómeno global, pero con la escala de una épica de acción moderna", comentaron fuentes cercanas a la producción.

¿Cuándo se estrena Street Fighter?

Aunque el tráiler se enfoca en presentar a sus personajes, se confirma que la película llegará exclusivamente a las salas de cine el 16 de octubre. Con el respaldo de Legendary (responsables de Dune y Godzilla vs. Kong), las expectativas permanecen arriba.

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