Melanie Martínez en México: Cuándo, Dónde y Fecha de Venta y Preventa de Boletos

Tras sus íntimas presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Melanie Martinez ha confirmado que su nuevo capítulo musical, titulado HADES: THE SACRIFICE, tendrá una escala masiva en la Ciudad de México y Monterrey.

La artista, conocida por su estética surrealista y sus álbumes conceptuales, promete una experiencia "inmersiva y cinematográfica" que superará lo visto en su gira anterior.

¿Cuándo y dónde se presentará Melanie Martinez?

Para este 2026, Martinez ha confirmado dos fechas clave en territorio mexicano como parte de su tramo por Norteamérica:

Monterrey: 6 de agosto de 2026 – Arena Monterrey.

Ciudad de México: 8 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes.

Este regreso al "Domo de Cobre" marca uno de los puntos más altos de su carrera en México, permitiendo que miles de Cry Babies sean testigos de la evolución de su narrativa artística.

Preventa y Venta de Boletos: Fechas Clave

Si no quieres quedarte fuera de este ritual musical, estas son las fechas oficiales para adquirir tus entradas a través de Ticketmaster:

Registro para Fans: Los interesados deben registrarse en el sitio oficial de la artista (melaniemartinezmusic.com) antes del 20 de abril a las 11:59 PM.

Preventa de Artista: Iniciará el miércoles 22 de abril a las 12:00 PM (hora local).

Venta General: El público general podrá comprar boletos a partir del viernes 24 de abril a las 12:00 PM.

Se espera que, como en eventos anteriores de OCESA, existan ventas exclusivas para tarjetahabientes Citibanamex, por lo que te recomendamos mantenerte atento a las actualizaciones de la boletera.

¿Qué esperar del tour "HADES: THE SACRIFICE"?

A diferencia de The Trilogy Tour, donde Melanie repasó sus eras Cry Baby, K-12 y Portals, esta nueva gira se centrará en la mitología de su nuevo material. Según declaraciones de la propia artista, el show incluirá "ilusiones de cámara y elementos prácticos" diseñados específicamente para recintos tipo arena.

Los fans pueden esperar un setlist que combine sus nuevos temas (como los ya adelantados "Possession" y "Disney Princess") con los himnos que la consolidaron como la reina del pop alternativo oscuro.

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