Polémica Katy Perry - Ruby Rose: Policía Investiga a la Cantante por Acoso y Surge Video Clave

La cantante Katy Perry se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que la actriz Ruby Rose la acusara de presunta agresión sexual, un caso que ya es investigado por la policía en Australia y que ha cobrado nueva relevancia tras la aparición de un video clave de la noche en cuestión.

De acuerdo con autoridades del estado de Victoria, el caso es analizado por una unidad especializada en delitos sexuales, luego de que Rose formalizara su denuncia por un supuesto incidente ocurrido en 2010 en un club nocturno de Melbourne.

Video: Katy Perry y Justin Trudeau Más Enamorados Que Nunca: Publican Fotos de Viaje Juntos

Investigación en curso y silencio de Rose

Según reportes recientes, la investigación sigue abierta y bajo estrictos protocolos de confidencialidad. La propia Ruby Rose confirmó que ya presentó su testimonio ante las autoridades, por lo que no puede dar más declaraciones públicas mientras el proceso esté en curso.

El equipo legal de Katy Perry, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como “mentiras peligrosas” y cuestionando el historial de denuncias públicas de la actriz.

¿Qué ocurrió esa noche?

La denuncia apunta a un encuentro ocurrido en el club Spice Market, donde ambas celebridades habrían coincidido cuando tenían poco más de 20 años. Según el testimonio de Rose, el presunto abuso ocurrió durante una salida nocturna en la que ambas estaban consumiendo alcohol.

Durante años, la actriz aseguró que no denunció el hecho debido al impacto emocional y a que intentó procesarlo en privado.

Surge video clave de la noche

En medio de la controversia, medios internacionales difundieron un video relacionado con la noche en la que presuntamente ocurrieron los hechos. Aunque el material no confirma directamente la agresión, sí aporta contexto sobre el ambiente, la presencia de ambas figuras y las condiciones en las que se desarrolló la reunión.

El video se ha convertido en una pieza clave dentro del debate público, ya que podría ser considerado dentro de la investigación o influir en la percepción del caso.

Mientras la investigación continúa, las autoridades no han dado detalles adicionales y se espera que el proceso avance bajo reserva. Hasta ahora, no se han presentado cargos formales y el caso sigue en etapa de indagatoria.

Katy Perry crashed prom with Ruby Rose on the night of the alleged incident.



🎥: Splash News pic.twitter.com/Ov9N5g1jkp — TMZ (@TMZ) April 15, 2026

Historias recomendadas:

Katie Holmes y Joshua Jackson se Reencuentran y Reviven la Nostalgia de 'Dawson’s Creek'

Así Quedó la Pierna de Taylor Momsen Tras Sufrir Mordedura de Araña Venenosa en México