Katie Holmes y Joshua Jackson se Reencuentran y Reviven la Nostalgia de 'Dawson’s Creek'

Katie Holmes y Joshua Jackson revivieron la nostalgia noventera y el amor que los unió en Dawson's Creek, serie en la que compartieron créditos con el fallecido actor, James Van der Beek.

El emotivo reencuentro entre Holmes y Jackson ocurrió el 14 de abril de 2026, cuando ambos actores coincidieron en una gala en Nueva York, donde posaron juntos, sonrientes y cómplices, lo que desató la emoción de fans que crecieron con la historia de Joey y Pacey.

Esta reunión recordó el romance que sus personajes vivieron en pantalla, pero también la breve relación que ambos mantuvieron en la vida real durante los inicios de la serie.

Un vínculo que sobrevivió al tiempo

Aunque su relación amorosa quedó en el pasado, Holmes y Jackson han construido una amistad duradera. De hecho, la actriz ha descrito al actor como uno de sus amigos más cercanos, y ambos han mantenido contacto a lo largo de los años.

Ese lazo se ha traducido también en lo profesional. Actualmente trabajan juntos en Happy Hours, un proyecto cinematográfico dirigido y escrito por Holmes, donde exploran una historia sobre reconexiones y amores que evolucionan con el tiempo.

Jackson incluso ha hablado del proceso como algo “mágico”, destacando la complicidad que siguen teniendo décadas después de conocerse.

El impacto del reencuentro no se entiende sin el fenómeno que fue Dawson’s Creek. Estrenada a finales de los 90, la serie se convirtió en un referente cultural para toda una generación, gracias a sus personajes emocionalmente complejos y sus historias sobre amor, identidad y crecimiento.

Como suele ocurrir con este tipo de reencuentros, las especulaciones sobre un posible romance no tardaron en aparecer. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que su relación actual es completamente profesional y amistosa, basada en el respeto y el cariño mutuo.

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