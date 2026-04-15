¿Qué Pasó con Ángela? Familia Aguilar la Defiende de Polémica con Nuevo Video de Nodal "Un Vals"

Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen en boca de todos, ahora por la polémica que generó el estreno del video de la canción “Un Vals”, el más reciente lanzamiento de Christian Nodal.

Ante los comentarios, la familia Aguilar decidió intervenir públicamente para deslindar a la cantante de cualquier controversia.

Video: Christian Nodal Estrena Video de ‘Un Vals’ y Desata Polémica por Modelo Parecida Cazzu

¿Por qué surgió la polémica?

Todo comenzó cuando usuarios en redes sociales señalaron el parecido físico entre la modelo protagonista del videoclip, Dagna Mata, y figuras cercanas a Nodal, como su expareja Cazzu y la propia Ángela Aguilar. Esta coincidencia desató teorías sobre una posible intención detrás del casting, lo que llevó la conversación más allá del terreno musical.

El comunicado de la familia Aguilar

Tras la presión generada por la conversación en internet, la dinastía Aguilar rompió el silencio con un comunicado en el que pidió frenar las especulaciones y aclaró que la cantante no tiene ninguna relación con las decisiones creativas del videoclip.

De acuerdo con el posicionamiento, el equipo de la intérprete enfatizó que Ángela está enfocada en su carrera y vida personal, y que no forma parte de la narrativa que se ha construido en torno al video.

Además, el mensaje subrayó que “no le corresponde” involucrarse en una polémica ajena, dejando claro su deslinde total del proyecto.

Tensión con Nodal y reacciones internas

Mientras tanto, versiones apuntan a que la familia Aguilar no estaría conforme con el impacto que el video ha tenido en la imagen de Ángela. Incluso, se ha señalado un posible enojo por considerar que la controversia pudo haberse evitado.

La situación también generó reacciones dentro del propio círculo familiar. Emiliano Aguilar, hermano de la cantante, criticó públicamente el contenido del video, calificándolo como una falta de respeto hacia Ángela.

¿Y qué dijo el equipo detrás del video?

En medio del escándalo, el director del videoclip ofreció disculpas a Ángela y aseguró que la elección de la modelo no fue una estrategia deliberada ni una decisión del propio Nodal.

Por ahora, la familia Aguilar busca cerrar el tema cerrando filas para proteger a Ángela.

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