Conciertos de Los Tigres del Norte 2026: Fechas y Ciudades donde se Presentarán en México
N+
'Los Jefes de Jefes' confirmaron las fechas de su gira Los Tigres del Mundo 2026. Aquí te decimos dónde se presentarán
COMPARTE:
¿Eres fan de Los Tigres del Norte? ¡Esta noticia te va a encantar! ‘Los Jefes de Jefes’ anunciaron hoy, 15 de abril de 2026, las fechas de su próxima gira, por lo que aquí te decimos dónde se presentará la legendaria banda mexicana de música norteña.
Se trata de 40 fechas de presentaciones en México, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Colombia, de las cuales 6 son en la República Mexicana.
Video relacionado: Los Tigres del Norte son Homenajeados en Las Vegas por 50 años de Carrera Musical.
¿Cuándo será la gira de los ‘Jefes de Jefes’?
El tour de Los Tigres del Norte iniciará el próximo 17 de abril y concluirá el 5 de diciembre de 2026, en los que la agrupación deleitará a sus fans de varios países.
Y es que esta banda, con varias décadas de trayectoria, ha cobrado relevancia mundial con éxitos como “Contrabando y traición”, “Pedro y Pablo”, “La mesa del rincón”, “Ni parientes somos”, “Tres veces mojado” y “La Jaula de Oro”.
Además, los “Jefes de jefes” también han destacado por su apoyo a los migrantes, no solo con sus canciones, sino también con su postura política.
Fechas y ciudades del tour 2026
- 17 de abril: St. Paul, MN, Estados Unidos.
- 18 de abril: Milwaukee, WI, Estados Unidos.
- 24 de abril: Boise, ID, Estados Unidos.
- 25 de abril: Salt Lake City, UT, Estados Unidos.
- 1 de mayo: Villahermosa, Tabasco, México.
- 2 de mayo: Álamo, Veracruz, México.
- 5 de mayo: Puebla, México.
- 9 de mayo: Winterhaven, Estados Unidos.
- 10 de mayo: Pala, Estados Unidos.
- 15 de mayo: San Juan, Puerto Rico.
- 16 de mayo: Santo Domingo, República Dominicana.
- 29 de mayo: Norfolk, Estados Unidos.
- 30 de mayo: Greensboro, Estados Unidos.
- 6 de junio: Santiago, Nuevo León, México.
- 27 de junio: Ciudad de México, México.
- 28 de agosto: Trenton, Estados Unidos.
- 29 de agosto: Providence, Estados Unidos.
- 4 de septiembre: Thackerville, Estados Unidos.
- 5 de septiembre: Tulsa, EUA.
- 11 de septiembre: El Paso, EUA.
- 12 de septiembre: Glendale, EUA.
- 19 de septiembre: Tijuana, Baja California, México.
- 26 de septiembre: Stockton, EUA.
- 27 de septiembre: Reno, EUA.
- 2 de octubre: Tampa, EUA.
- 3 de octubre: Estero, Florida, EUA.
- 9 de octubre: San Antonio, EUA.
- 10 de octubre: Sugarland, Texas, EUA.
- 16 de octubre: Bakersfield, EUA.
- 17 de octubre: Anaheim, EUA.
- 18 de octubre: Fresno, EUA.
- 7 de noviembre: Bogotá, Colombia.
- 13 de noviembre: Palm Springs, EUA.
- 14 de noviembre: San Diego, EUA.
- 20 de noviembre: Columbus, EUA.
- 21 de noviembre: Detroit, EUA.
- 27 de noviembre: Baltimore, EUA.
- 28 de noviembre: Long Island, EUA.
- 4 de diciembre: Nashville, EUA.
- 5 de diciembre: Birmingham, EUA.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas
- ¿Qué Pasa en tu Cuerpo Cuando Suena la Alerta Sísmica? Experto UNAM Explica Respuesta Corporal
- Descubren el Primer Huevo Fósil de un Antepasado de los Mamíferos: ¿Cómo Era el Lystrosaurus?
- Video de la Nueva Araña Descubierta por Investigadores: Así Es la Especie de solo 3 Milímetros
Con información de N+.
spb