Muere Lucha Moreno, Mamá de Mimí, de Flans: ¿De Qué Falleció la Cantante y Actriz?

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. La cantante y actriz Lucha Moreno, reconocida por su trayectoria en la música ranchera y el cine, falleció recientemente, noticia que fue confirmada por su hija, la integrante de Flans, Mimí.

La intérprete murió rodeada de su familia, aunque hasta el momento no se han dado a conocer de forma oficial las causas exactas de su fallecimiento.

La noticia fue acompañada por un emotivo mensaje de despedida por parte de Mimí, quien expresó el profundo dolor por la pérdida de su madre, una figura clave tanto en su vida personal como en su carrera artística.

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Una despedida marcada por el dolor

A través de redes sociales, Mimí compartió palabras que reflejan el vínculo cercano que mantenía con su madre, despidiéndola con cariño y agradecimiento. La cantante ha sido reservada respecto a más detalles, manteniendo el duelo en un ámbito íntimo.

La muerte de Lucha Moreno ocurre poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, el también cantante José Juan Hernández, lo que representa un duro golpe para la familia.

¿Quién fue Lucha Moreno?

Lucha Moreno fue una de las figuras destacadas de la música vernácula y participó también en el cine durante la última etapa de la Época de Oro del cine mexicano. Inició su carrera en la década de los 50 y formó una dupla artística con su esposo, consolidándose como una intérprete reconocida en escenarios y palenques.

Además, fue madre de Mimí, quien heredó la vocación artística y alcanzó fama internacional como parte de Flans, uno de los grupos más icónicos del pop en español de los años 80.

Más allá de su carrera, Lucha Moreno deja un legado familiar y artístico que sigue vigente en la música mexicana. Su influencia no solo marcó su propia trayectoria, sino también la de su hija, quien continúa activa en la industria del entretenimiento.

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