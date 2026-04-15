Madonna Confirma Lanzamiento de 'Confessions On A Dance Floor II': ¿Cuándo Sale?

Después de meses de especulación, Madonna al fin confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Confessions On A Dance Floor 2, uno de los lanzamientos más esperados del pop en 2026.

De acuerdo con información revelada por la propia cantante, el disco llegará oficialmente el 3 de julio de 2026, marcando su regreso discográfico tras varios años sin un álbum de estudio inédito.

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Un regreso a una de sus eras más icónicas

El nuevo proyecto funcionará como una secuela directa de Confessions on a Dance Floor (2005), considerado uno de los trabajos más influyentes de la carrera de Madonna y un referente del pop electrónico.

Para esta segunda parte, la artista vuelve a colaborar con el productor Stuart Price, pieza clave en el sonido del álbum original, lo que sugiere un regreso a las raíces dance, disco y electrónica que definieron aquella etapa.

El anuncio llega después de una serie de movimientos estratégicos en las redes de la icónica artista, quien eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram y modificó su biografía con referencias a “Hung Up”, uno de sus mayores éxitos.

Además, su sitio web oficial comenzó a mostrar imágenes y gráficos relacionados con Confessions II.

Foto: Instagram Madonna

Es el primer álbum de Madonna en siete años

Confessions On A Dance Floor II será el primer álbum de estudio de Madonna desde Madame X (2019), lo que representa el periodo más largo sin lanzar música inédita en su carrera.

El disco también marca su reencuentro con Warner Records, la disquera con la que construyó gran parte de su legado musical.

El anuncio ha generado entusiasmo entre fans y la industria musical, no solo por la nostalgia que implica revisitar una de sus eras más exitosas, sino por la promesa de un sonido actualizado que dialogue con las tendencias actuales sin perder su esencia.

Con una fecha ya confirmada, Madonna se prepara para uno de los regresos más importantes del año.

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