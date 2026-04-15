Así Quedó la Pierna de Taylor Momsen Tras Sufrir Mordedura de Araña Venenosa en México

La visita de Taylor Momsen a la Ciudad de México terminó con un susto de salud que resultó más grave de lo que parecía. La cantante y actriz compartió imágenes del estado de su pierna tras sufrir la mordedura de una araña venenosa, lo que incluso la llevó a ser hospitalizada

A través de sus redes sociales, la también protagonista de Gossip Girl mostró cómo evolucionó la lesión.

De acuerdo con la información difundida, la mordedura derivó en una infección que requirió atención médica inmediata, por lo que Momsen tuvo que pasar la noche en el hospital durante su estancia en CDMX.

“Muchas gracias a los doctores que, bueno, ellos saben”, escribió la artista, sin dar mayores detalles sobre el tipo de araña, pero dejando claro que la situación fue delicada.

En plena gira con The Pretty Reckless y AC/DC

El incidente ocurrió mientras Taylor Momsen se encontraba en México como parte de la gira en la que su banda, The Pretty Reckless, abrió los conciertos de AC/DC en el Estadio GNP.

A pesar del susto, todo indica que la cantante se encuentra en proceso de recuperación y ha mantenido comunicación con sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo tras conocer el estado de su pierna.

Este episodio ocurre justo en el marco de los shows de la legendaria banda australiana en la capital mexicana, cuyo último concierto está programado para hoy.

Foto: Taylor Momsen Instagram

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Aunque Momsen no ha detallado el diagnóstico médico completo, las imágenes compartidas muestran una lesión inflamada y enrojecida, consistente con reacciones severas a picaduras de arañas venenosas.

Hasta el momento, no se ha informado si la situación afectará sus próximas presentaciones, pero la rápida atención médica parece haber sido clave para evitar complicaciones mayores.

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