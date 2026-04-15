De Neza a San Lázaro: El Bogueto Lleva su Historia y el Reguetón a Foro contra Adicciones

El reguetonero mexicano Armando Toledo Rosas, mejor conocido como “El Bogueto”, cambió el escenario por el micrófono del Congreso para participar en un foro sobre prevención de adicciones en la Cámara de Diputados.

El artista urbano fue uno de los ponentes del foro La Importancia de los Centros de Internamiento contra las Adicciones en México, realizado este 15 de abril en el Auditorio Aurora Jiménez, donde compartió su historia frente a legisladores, organizaciones civiles y líderes de centros de rehabilitación.

Originario de Nezahualcóyotl, el cantante habló sobre el entorno en el que creció: un lugar donde, según dijo, las oportunidades escasean y la violencia y las drogas forman parte del día a día.

“En el barrio, muchas veces el único camino es lo malo… las drogas, la violencia. Yo también tuve errores, pero creo que todos merecemos una oportunidad”.

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De los errores a la música y, ahora, al Congreso

Durante su intervención, "El Bogueto" reconoció haber cometido errores en el pasado, sin entrar en detalles, y explicó que la música fue el punto de quiebre en su vida.

“La música cambió mi vida y cambió la vida de toda mi familia”, aseguró.

Lejos de quedarse en el testimonio personal, el reguetonero planteó una propuesta concreta: llevar estudios de grabación a centros de rehabilitación como una herramienta para la reinserción.

“Lo que yo quiero hacer en conjunto con Aarón es poner estudios musicales en los centros de rehabilitación”, afirmó, en referencia a Aarón Silva, presidente de la organización convocante OCETPA.

Reguetón con mensaje

El artista también habló de su evolución musical. Admitió que en sus inicios sus letras incluían referencias a la violencia, pero que ahora busca transformar ese discurso.

Su objetivo, dijo, es sembrar “una semillita” entre los jóvenes que lo siguen en redes sociales, demostrando que el pasado no define el futuro.

Un foro con voces diversas

El encuentro reunió a figuras de distintos ámbitos: desde líderes de fraternidades de rehabilitación hasta políticos y empresarios. Entre los asistentes destacó la presencia de la boxeadora Mariana Juárez, “La Barby”, quien también respaldó iniciativas de prevención.

Al cierre, la diputada María Rosete Sánchez hizo un llamado a traducir las ideas discutidas en acciones legislativas concretas.

Mientras tanto, El Bogueto dejó claro que su apuesta es usar la música como una salida posible para quienes, como él, crecieron en contextos donde las opciones parecen limitadas.

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