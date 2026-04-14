‘El Bogueto’, a la Cámara de Diputados: ¿Por Qué Irá el Artista Urbano con Legisladores?

Mañana miércoles, 15 de abril de 2026, Armando Toledo Rosas, 'El Bogueto' estará en la Cámara de Diputados. Te decimos por qué irá el artista urbano con los legisladores.

Armando Toledo Rosas, 'El Bogueto', es un artista urbano que por su cercanía con la juventud a través de su música fue invitado a participar en el foro "La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México” en el recinto legislativo de San Lázaro.

Además, durante este encuentro se reconocerá a destacadas personalidades del ámbito artístico, deportivo, empresarial y social que brindan apoyo a jóvenes con problemas de adicciones en México, entre ellos:

Armando Toledo Rosas, 'El Bogueto', artista urbano.

Giovanni Madrigal, 'El Huevo', líder comunitario y creador de contenido.

Alejandro G. Buenrostro León, artista y fundador del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente en Mazatlán, Sinaloa.

La cita es mañana a las 11:30 horas en al Auditorio Aurora Jiménez, ubicado en el edificio E, planta baja de la Cámara de Diputados.

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¿Quién es El Bogueto?

Armando Toledo Rosas, 'El Bogueto', de 29 años, nació el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Previo a su lanzamiento como cantante, El Bogueto' intentó dedicarse a otras áreas completamente diferentes, debido a que exploró las licenciaturas de Derecho y Administración de Empresas, pero finalmente decidió dedicarse a su pasión, la música.

En 2020 Armando Toledo Rosas, 'El Bogueto', saltó a la fama bajo la disquera Candela Music, a la que pertenece Uzielito Mix, con ritmos como R&B y Trap, no obstante se quedó con el reguetón. A partir de ese momento su carrera musical despegó y no ha parado en crear nuevos temas y colaboraciones.

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Con información de N+

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