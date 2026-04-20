La Emotiva Foto con la Que Michelle Salas Felicitó a Luis Miguel por su Cumpleaños

La relación entre Michelle Salas y Luis Miguel volvió a captar la atención este fin de semana, luego de que la modelo compartiera una fotografía inédita para celebrar el cumpleaños número 56 del cantante.

A través de sus redes sociales, Salas publicó una imagen nunca antes vista del día de su boda, en la que aparece abrazando a su padre en un momento íntimo y emotivo. La foto, capturada durante su enlace en octubre de 2023 en la Toscana, muestra a ambos abrazándose en medio de la celebración.

Junto a la fotografía, la influencer dedicó un breve pero significativo mensaje: “Te amo, papu. Happiest birthday. Que sean muchos años más celebrando tu vida”, acompañado de un corazón.

La imagen destaca no solo por su carácter inédito, sino por lo simbólico del momento: el cantante asistió a la boda de su hija, un evento privado que generó gran expectativa en su momento debido a la discreción con la que se llevó a cabo.

En la fotografía, Luis Miguel aparece de espaldas, vestido con traje oscuro, mientras abraza a su hija, quien luce su vestido de novia.

Foto: Instagram Michelle Salas

Una relación que se ha fortalecido

El gesto también refleja la evolución en la relación entre padre e hija, que con el paso del tiempo se ha vuelto más cercana. Aunque durante años se mantuvieron distantes, en la actualidad comparten momentos importantes tanto en privado como, ocasionalmente, en redes sociales.

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