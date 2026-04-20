Muere Patrick Muldoon, Actor de Saved by the Bell y Melrose Place, a los 57 Años: ¿Qué le pasó?

El actor estadounidense Patrick Muldoon, reconocido por sus papeles en la televisión de los años noventa, falleció a los 57 años, dejando un legado en series icónicas como Melrose Place y Salvados por la campana.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

Una carrera marcada por la televisión noventera

Muldoon nació el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, e inició su carrera mientras estudiaba en la universidad, con participaciones en series televisivas que marcaron a toda una generación.

Uno de sus primeros papeles fue en Salvados por la campana, donde interpretó a Jeffrey Hunter en algunos episodios. Más adelante, alcanzó mayor notoriedad con su papel de Richard Hart en Melrose Place, consolidándose como uno de los rostros reconocibles de la televisión estadounidense de los años 90.

Además, tuvo un rol importante en la telenovela Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed durante varias temporadas, convirtiéndose en uno de sus personajes más recordados.

Su paso por el cine y otros proyectos

En la pantalla grande, Muldoon también dejó huella con su participación en la película de ciencia ficción Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven, donde interpretó a Zander Barcalow.

A lo largo de su carrera, el actor participó en múltiples producciones televisivas y cinematográficas, además de desempeñarse como productor ejecutivo en diversos proyectos. Su última película, Dirty Hands, está programada para estrenarse en 2026.

¿De qué murió Patrick Muldoon?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el actor murió el domingo 19 de abril de 2026 a causa de un infarto.

Historias recomendadas:

Madonna, la 'Reina del Pop', Aparece en Coachella de la Mano de Sabrina Carpenter

Karol G en Coachella 2026: J Balvin, Peso Pluma y Todos los Invitados a su Show de Esta Noche