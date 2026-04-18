Madonna, la 'Reina del Pop', Aparece en Coachella de la Mano de Sabrina Carpenter

Como toda una diva de la música, Madonna apareció en Coachella de la mano de Sabrina Carpenter, en un dueto que hizo vibrar a los asistentes en Indio, California, en el segundo fin de semana del festival.

El rumor de la participación de la Reina del Pop se había venido cocinando en las últimas horas y finalmente se cumplió la noche de este viernes, en la presentación de Carpenter.

Según medios especializados, la polémica cantante estaría específicamente en el escenario con Carpenter porque la nativa de Pensilvania formará parte de la nueva producción de Madonna.

Emotiva participación

Luego de que Carpenter terminara su performance con Fall In Love, el escenario se tornó en colores blanco y negro, lo que hizo estallar a los asistentes por lo que después vendría.

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La presentación no podía ser mejor: Madonna subió en un ascensor al escenario principal para cantar su éxito Vogue, cuyo video en su momento se hizo en blanco y negro, de ahí las luces usadas en Coachella para emularlo.

Muy a su estilo, la Reina del Pop se vistió con medias hasta los muslos, botas altas, un enterizo morado y una chamarra.

A su diestra se colocó Sabrina para acompañar a Madonna, mientras el público se desvivía en gritos y aplausos ante la invitada de honor.

Además de música, hubo interpretación y hasta pasarela por el pasillo central del escenario de honor del reconocido festival musical.

Tras la ejecución, Madonna agradeció a su anfitriona la oportunidad de presentarse en Coachella y recordó que en abril, pero de 2006, es decir, hace 20 años hizo su debut en este festival.

Un recuerdo y un lanzamiento

Recordó que se presentó en Coachella como parte del lanzamiento de Confessions On a Dance Floor. Part I, y dos décadas después está presente para anunciar la parte dos.

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Precisamente, hace unos días, anunció que el 3 de julio se lanzará la tan esperada parte dos del disco que sacó en 2005.

De esta forma, la presentación de la Reina del Pop no solo fue para acompañar a Sabrina Carpenter, sino para recordar que está de vuelta y promocionar su nueva producción.

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Con información de N+

ICM