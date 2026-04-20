Ataque a Set de Telenovela en Colombia Deja 3 muertos y un Herido: Esto Es lo Que se Sabe

Un violento ataque durante la grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso ha conmocionado a la industria del entretenimiento en Colombia, luego de que tres personas murieran y una más resultara herida en medio de los hechos ocurridos en Bogotá.

¿Qué pasó en el set?

El incidente ocurrió el pasado 18 de abril de 2026 mientras el equipo realizaba grabaciones en exteriores, en el sector de Los Laches, en el centro de la capital colombiana.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre irrumpió en el set y atacó con un arma cortopunzante a varios integrantes de la producción.

El ataque dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluido el agresor, y al menos una persona herida de gravedad.

Las víctimas del ataque

Las autoridades confirmaron que dos de las víctimas mortales eran miembros del equipo técnico de la producción:

Henry Alberto Benavides Cárdenas

Nicolás Francisco Perdomo Corrales

Ambos trabajaban detrás de cámaras en la telenovela y murieron tras las heridas provocadas durante el ataque.

¿Qué se sabe del agresor?

Según testimonios recabados por las autoridades, el atacante habría llegado al lugar durante un receso de grabación.

Las versiones sobre el móvil aún no se esclarecen:

Algunos testigos apuntan a un posible intento de robo de equipo técnico.

Otras líneas de investigación sugieren un caso de violencia espontánea o intolerancia.

El agresor fue neutralizado en el lugar y también falleció.

Investigación en curso

Las autoridades colombianas continúan investigando lo ocurrido, con el apoyo de testimonios y material audiovisual que captó el momento del ataque.

Tras la tragedia, actores y miembros del elenco han expresado su consternación en redes sociales, mientras que el gremio audiovisual ha exigido mayores medidas de seguridad en los sets de grabación.

El hecho ha reabierto el debate sobre los riesgos que enfrenta el personal técnico y artístico durante producciones en locaciones abiertas.

La producción permanece en pausa mientras las autoridades colombianas investigan el caso.

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