¿Robo en Coachella? Madonna Denuncia Desaparición de su Ropa y Accesorios y Ofrece Recompensa

La euforia que dejó la sorpresiva aparición de Madonna en Coachella 2026 podría haberse transformado en un incidente inesperado: la artista denunció la desaparición de parte de su vestuario y accesorios tras su presentación en el festival.

La “Reina del Pop” reveló en sus stories de Instagram que un outfit vintage utilizado durante su actuación, incluyendo prendas y piezas de valor sentimental, ha desaparecido, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible robo.

Un look histórico que ahora está perdido

Los atuendos que se extraviaron no eran aleatorios. Madonna apostó por un look nostálgico durante su show: un conjunto que evocaba su icónica presentación de 2006 en el mismo festival, incluyendo corsé, botas y chaqueta de diseñador.

Este guiño a su propio legado fue uno de los momentos más comentados del fin de semana, especialmente durante su aparición sorpresa junto a Sabrina Carpenter, donde interpretaron temas como “Vogue” y “Like a Prayer”.

Sin embargo, tras bambalinas, la historia dio un giro: parte de ese vestuario ya no apareció.

Foto: Instagram Madonna

Madonna ofrece recompensa

Ante la desaparición, la cantante no solo expresó su molestia, sino que también ofreció una recompensa para recuperar las piezas, subrayando el valor personal e histórico del outfit.

Aunque no se han dado detalles sobre cómo o cuándo ocurrió el incidente, el caso ha generado conversación en redes sociales y entre fans, quienes se preguntan si se trata de un descuido logístico o de un robo dentro de uno de los eventos musicales más vigilados del mundo.

Por el momento, no hay información oficial sobre el paradero de las prendas ni sobre posibles responsables.

La participación de Madonna en Coachella 2026 ya había sido catalogada como uno de los momentos más icónicos del festival, al marcar su regreso al escenario del desierto tras más de una década.

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