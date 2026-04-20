Keniano John Korir Rompe Récord en el Maratón de Boston 2026

Este lunes 20 de abril, John Korir rompió el récord en el ß, rebajando 70 segundos a la marca anterior, misma que estaba vigente desde hace 15 años. El atleta de origen keniano cruzó la línea de meta registrando un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, revalidando así su victoria del año pasado. El podio lo completaron Alphonce Felix Simbu y Benson Kipruto, segundo y tercero respectivamente después de un final bastante reñido, pues terminaron con solamente tres segundos de diferencia.

El récord anterior en esta carrera, lo poseía el keniano Geoffrey Mutai desde 2011, con 2 horas, 3 minutos y 2 segundos. El circuito de Boston es el segundo major del año, en cuanto a los maratones más prestigiosos del mundo (Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, Chicago y Sidney). La próxima cita de ese calendario será el Maratón de Londres 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de abril.

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En la categoría femenil, la ganadora del Maratón de Boston fue Sharon Lokedi quien, al igual que su compatriota en la rama varonil, revalidó el título que obtuvo en 2025. Sin embargo, lo hizo con un tiempo 89 segundos más lento que el récord que ella misma estableció el año pasado con 2 horas, 17 minutos y 22 segundos. Lokedi también tiene en su palmarés el Maratón de Nueva York de 2022.

En ese sentido, el podio femenino fue dominado por atletas de Kenia, con Loice Chemnung en segunda posición, a 44 segundos de Lokedi, y Mary Ngugi-Cooper en tercera, con un tiempo de 2 horas, 20 segundos y 7 segundos.

¿Cuánto dinero ganó John Korir en el Maratón de Boston 2026?

John Korir, que en 2014 conquistó el circuito de Chicago, rompió un récord que llevaba vigente 15 años en la edición número 130 del Maratón de Boston. Gracias a ello, el atleta keniano obtuvo un premio económico de 150 mil dólares, por el triunfo, y otros 50 mil por el récord. Es decir, que Korir se embolsó 200 mil dólares en esta carrera.

Boston es el maratón más antiguo y, además de sus 130 ediciones, este 2026 también se cumplieron 60 años desde que corrió la primera mujer, la estadounidense Bobby Gibb.

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DB