Liga MX: Fechas y Partidos de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 está a punto de concluir. Debido a que este verano se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA, la Liga MX decidió que no se jugará el Play-In y, por la misma razón, esta semana habrá jornada doble. La Jornada 16 del certamen, penúltima de la campaña regular, comenzará este martes 21 de abril y es por eso que en N+ te decimos qué partidos se van a disputar, lasí como las fechas y los horarios de los mismos.

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Partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Estos son todos los partidos de la Jornada 16 en la Liga MX, con sus respectivas fechas y horarios:

Pumas vs Juárez - martes 21 de abril - 7:00 pm

Querétaro vs Cruz Azul - martes 21 de abril - 7:00 pm

Monterrey vs Puebla - martes 21 de abril - 9:00 pm

León vs América - martes 21 de abril - 9:06 pm

Atl. San Luis vs Santos - miércoles 22 de abril - 7:00 pm

Mazatlán vs Toluca - miércoles 22 de abril - 7:00 pm

Atlas vs Tigres - miércoles 22 de abril - 7:00 pm

Tijuana vs Pachuca - miércoles 22 de abril - 9:00 pm

Necaxa vs Chivas - miércoles 22 de abril - 9:00 pm

Recordemos que la fase regular del torneo tiene 17 jornadas. La última fecha del certamen comenzará el viernes 24 de abril y finalizará el domingo 26. Ese día conoceremos a los ocho clasificados a los cuartos de final.

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DB