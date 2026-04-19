Bayern Múnich Gana la Bundesliga; ¿Cuántos Títulos Tienen?

Este domingo 19 de abril se definió al campeón de la Bundesliga. El Bayern Múnich se coronó al vencer 4-2 al Stuttgart con goles de Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies y Harry Kane. Con este triunfo, el equipo bávaro llegó a 79 puntos y, a falta de cuatro jornadas por disputarse, se convirtió en el primer campeón de las cinco grandes ligas europeas (Alemania, Inglaterra, Italia, España y Francia) de esta temporada.

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Este fue además el segundo título consecutivo de Bundesliga que consigue el Bayern Múnich bajo el mando del estratega Vincent Kompany. El director técnico de origen belga tomó las riendas del equipo en 2024 y en sus dos campañas al frente del club, ha ganado el campeonato del futbol alemán.

¿Cuántos títulos de Bundesliga tiene el Bayern Múnich?

Con el título de la temporada 2025/26 bajo el brazo, el Bayern Múnich ya suma 35 trofeos del futbol alemán, siendo el equipo más ganador en la historia de la competición. Además, han ganado 20 veces la Bundesliga desde la temporada 1999/2000.

Por si fuera poco, el Bayern sigue vivo en la UEFA Champions League, torneo que no gana desde 2020. Los bávaros se enfrentarán al Paris Saint-Germain, vigente monarca del certamen, en la instancia de las semifinales.

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DB