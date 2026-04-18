¿Quién Ganó la Final de la Copa del Rey 2026? Resultado del Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Este domingo 18 de abril se jugó la gran final de la Copa del Rey 2026 en el futbol español. Este año, a diferencia de lo que usualmente sucede, ni Real Madrid ni Barcelona pudieron llegar a esta instancia. En su lugar tuvimos un emocionante partido entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad en el juego definitivo por el trofeo copero en España.

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El partido no decepcionó, pues literalmente desde el primer minuto de juego tuvimos gol. La Real Sociedad abrió el marcador antes de que transcurrieran 60 segundos, por conducto de Ander Muguruza. Sin embargo, el 'Atleti' empató al minuto 19 gracias al gol de Ademola Lookman, aunque antes de terminar el primer tiempo el cuadro donostiarra se volvió a adelantar gracias al penal que ejecutó Mikel Oyarzábal.

Para la segunda parte, el Atlético de Madrid estuvo intentando empatar y no lo consiguieron sino hasta el minuto 83, con la anotación de Julián Álvarez. El gol del argentino mandó el partido hasta la tanda de penales, en donde se decidió al campeón de la Copa del Rey 2026.

Real Sociedad, cuatro veces campeón de la Copa del Rey

En la definición desde los once pasos, tanto Alexander Sorloth como Julián Álvarez fallaron para el 'Atleti' y aunque Musso logró detener un disparo, el resto de los cobradores de la Real Sociedad no fallaron y le dieron a su equipo el título de la Copa del Rey, venciendo al Atlético de Madrid 3-4 en los penales.

De esta manera, la Real Sociedad llega a cuatro campeonatos en la Copa del Rey, mientras que el Atlético de Madrid se queda con diez. El máximo ganador de esta competición es el FC Barcelona con 32.

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DB