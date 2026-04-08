Barcelona vs Atlético de Madrid Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Cuartos en Champions League 2026?

El partido Barcelona vs Atlético de Madrid de hoy, miércoles 8 de abril, se vislumbraba como uno de los más atractivos de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League. El conjunto culé, que llega como líder de LaLiga en España tras haber vencido precisamente a la escuadra colchonera el pasado fin de semana, sigue soñando con volver a levantar la 'Orejona' pues han pasado casi once años desde la última ocasión que lograron salir campeones de Europa. Por su parte, el 'Atleti' no abandona la ilusión de coronarse monarca del Viejo Continente por primera vez en su historia.

Es por eso que el enfrentamiento de este día en el Spotify Camp Nou, correspondiente al duelo de ida, genera mucha expectativa sobre lo que ambas escuadras pueden conseguir a nivel europeo en la presente campaña. Los dos equipos colocaron en sus alineaciones a lo mejor que tenían disponible.

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Resultado Barcelona vs Atlético de Madrid Hoy: Cómo Quedó el Partido de Cuartos de Champions League 2026

Durante el primer tiempo, el Barcelona fue quien estuvo más cerca de abrir el marcador al menos en los primeros minutos. De hecho, el equipo blaugrana logró anotar por conducto de Marcus Rashford, pero para su mala fotuna el tanto fue anulado debido a que Lamine Yamal estaba adelantado en el pase previo a la asistencia. Luego de esto, el equipo del 'Cholo' se animó a ir al ataque y, en el minuto 43, provocó la expulsión de Pau Cubarsí quien cortó con falta un ataque prometedor y, al ser el último jugador en defensa, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja.

Tras esta acción que derivó en un tiro libre, Julián Álvarez realizó un cobro perfecto que fue imposible de detener para Joan García. De esta manera, el Atlético de Madrid se fue en ventaja de 0-1 al medio tiempo.

Pese a jugar con 10 hombres, el Barca era mejor en la segunda mitad y llegaba con frecuencia al área rival. Los colchoneros se replegaron para responder con contragolpes, aprovechando que el Barca se lanzó con todo al ataque.

En el minuto 60 un tiro centro de Lamine Yamal estuvo a nada de ser gol, pero Jules Koundé no pudo conectar de taquito y Dani Olmo llegó tarde para cabecear en el área chica. Se salvó el Atlético de Madrid.

En el minuto 70 el Atlético marcó el 2-0, cuando Alexander Sorloth remató en el área chica un buen centro, aprovechando una falla en la marca. Con dos goles de ventaja, los colchoneros siguieron apostando a los contragolpes.

Barcelona siguió insistiendo al ataque, en busca de un gol que reviviera sus esperanzas, sólo que el cansancio físico y mental por jugar diezmado empezó a pesar en la recta final del encuentro.

Barcelona siguió insistiendo al ataque, en busca de un gol que reviviera sus esperanzas, sólo que el cansancio físico y mental por jugar diezmado empezó a pesar en la recta final del encuentro.

Totalmente replegado en dos muros defensivos, el Atlético de Madrid dedicó los últimos minutos a destruir todo lo que llegaba a su área y a cometer faltas en zonas intrascendentes.

Luego de 90+3 minutos finalizó el encuentro, con ventaja de 2-0 para el Atleti, que regresará a casa para jugar la vuelta con una ventaja que parece cómoda debido a los goles como visitante conseguidos en el feudo blaugrana.

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DB