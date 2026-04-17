México vs Brasil: ¿Qué Futbolistas Estarán en el Juego de Leyendas en el Estadio Banorte?

Este fin de semana se llevará a cabo en la CDMX el Partido de Leyendas México vs Brasil, con la presencia de exselecionados de la talla de Ronaldinho, Rafa Márquez, Kaká, Andrés Guardado, Marcelo, Cuauhtémoc Blanco y muchos más.

El llamado “Homenaje a Nuestras Leyendas” servirá para que el Estadio Banorte vuelva a abrir sus puertas, luego del juego de reinauguración del 28 de marzo con el duelo México vs Portugal. Posteriormente, el martes 14 de abril, se jugó ahí el duelo América vs Nashville de la Concachampions 2026.

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Así que por tercera vez en menos de un mes habrá actividad futbolera en el remodelado estadio de la CDMX, que sigue retocándose para el Mundial 2026 que se inaugurará el próximo 11 de junio.

Video: Así fue el regreso de los aficionados al Estadio Banorte.

¿Qué Leyendas Estarán en Partido México vs Brasil en el Estadio Banorte 2026? Lista de Futbolistas que Jugarán

El Partido de Leyendas México vs Brasil contará con la participación de varios ídolos y una larga de lista de exfutbolistas que dejaron huella en ambas selecciones. A continuación los detalles.

Por parte de México estarán exseleccionados como: Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Rafa Márquez, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Carlos Salcido, "Maza" Rodríguez, Andrés Guardado, Pavel Pardo, Braulio Luna, Gerardo Torrado, Sinha, Ramoncito Morales, "Bofo" Bautista, Oribe Peralta, Jared Borgetti, Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco y "Zaguinho".

Mientras que Brasil será representado por Julio César, Ronaldinho, Kaká, Lúcio, Marcelo, Edmílson, Maicon, Aldair, Gilberto Silva, Edílson, Juninho Paulista, Paulo Sérgio, Müller, Amaral, Djalminha y Anderson Polga, entre otros.

México vs Brasil: ¿Cuándo y dónde ver el Partido de Leyendas?

También promovido como “Homenaje a Nuestras Leyendas” el partido México vs Brasil se llevará a cabo este domingo 19 de abril en el Estadio Banorte, a las 17:00 horas.

Si no puedes asistir al Estadio Banorte, podrás seguir el Partido de Leyendas México vs Brasil a través de la señal por cable de TUDN. Si lo prefieres, otra opción es la plataforma de streaming ViX.

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Con información de N+

RGC