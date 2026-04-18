Muere el Piloto Juha Miettinen En Choque Múltiple en Circuito de Nürburgring en Alemania

Juha Miettinen, piloto de carreras, murió este sábado 18 de abril en un accidente durante la sesión de clasificación de las 24 horas de Nürburgring del ADAC. En el accidente que cobró la vida del piloto nacionalidad, otras seis personas resultaron heridas. Esta carrera había llamado la atención de una gran parte de la afición del automovilismo, ya que en ella iba a competir el cuatro veces campeón de Fórmula Uno, Max Verstappen.

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Los organizadores informaron que Miettinen, de 66 años, falleció tras un accidente que interrumpió la carrera aproximadamente media hora después de las cuatro horas previstas. "A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto implicado, Juha Miettinen (BMW 325i, n.º 121), tras ser extraído del vehículo. El piloto falleció en el centro médico tras fracasar todos los intentos de reanimación", dice el comunicado.

En ese mismo sentido, se reportó que el resto de los pilotos envueltos en el accidente, fueron trasladados al hospital con lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

La organización dio a conocer que este sábado no se reanudarán actividades este sábado y que la carrera del domingo comenzará con un minuto de silencio.

Verstappen lamentó la muerte de Juha Miettinen

Max Verstappen, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, compartía un deportivo Mercedes AMG GT3 con el austriaco Lucas Auer y, para su fortuna, no se encontraba en la pista en el momento del accidente. Sin embargo, el piloto neerlandés envió un mensaje a través de sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de su colega.

"El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este nos recuerda lo peligroso que puede ser", publicó. "Envío mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Juha".

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DB