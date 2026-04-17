San Luis vs Pumas En Vivo Hoy: ¿Cómo Va el Partido de la Jornada 15 de Liga MX 2026?

El Torneo Clausura 2026 llegó a instancias decisivas rumbo a la Liguilla y este viernes 17 arranca la Jornada 15 con dos partidos: Atlético San Luis vs Pumas y Mazatlán vs Querétaro. Estos son los detalles.

Atlético San Luis no tiene margen de error: si quiere meterse a la Fiesta Grande necesita ganar sus dos partidos restantes y esperar otros resultados, así que saldrá a jugar con todo. Por ello es que resulta un rival peligroso.

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Pumas deberá hacer un partido perfecto si no quiere ser sorprendido por el San Luis, que saldrá a morirse en la cancha para no quedar fuera de la Liguilla. Así que este encuentro será explosivo, dadas las cualidades y los objetivos de ambas escuadras.

Aunque se encuentran en zona de Liguilla, los universitarios no deben confiarse porque les siguen los pasos muy de cerca y un tropiezo ante los potosinos les complicaría el panorama.

Inició el partido en el Estadio Alfonso Lastras, con los Pumas vistiendo su casaca azul y short blanco. Mientras que los potosinos portan su casaca albirroja.

Minuto 5: Los Pumas son ofensivos en cancha ajena. Su hombre más punzante es Uriel Antuna, que ya llegó dos veces al área local a toda velocidad. Incluso intentó un taquito que se quedó corto cuando llegaba Robert Morales dispuesto a rematar, pero la zaga despejó antes.

Minuto 10: Le ha costado trabajo al Atlético San Luis asentarse en la cancha, sobre todo debido a la presión de los Pumas en todos los sectores de la cancha. Hasta ahora no ha generado ni un remate bajo los tres palos defendidos por el portero Keylor Navas.

Minuto 17: Poco a poco los potosinos adelantaron líneas y ya empezaron a llegar con más frecuencia al área de los Pumas. El peligroso Joao Pedro se hizo sentir en el área y mandó un disparo que alcanzó a desviar la zaga.

Minuto 20: Los Pumas batallan para cruzar la media cancha, porque el San Luis ya ataca por ambos flancos y ahora es el que presiona. Sebastián Salles-Lamonge y Joao Pedro ya le metieron nervios a los defensores visitantes, que revientan la pelota a donde caiga.

Minuto 25: El partido está muy parejo. Trabado en media cancha, con muchas faltas en zonas intrascendentes y pocas emociones en las áreas. No se ve cómo puede caer un gol, a menos que alguien se equivoque en su área o alguien tenga un chispazo de talento al ataque.

Minuto 29: Joao Pedro cayó en el área de los Pumas y reclamó un penal, porque supuestamente lo empujaron. El silbante indicó que no hubo infracción, así que le dio continuidad al juego.

Minuto 32: Los Pumas aprovecharon un titubeo de los defensores potosinos para robar la pelota en el área. Carrasquilla mandó centro que Morales peinó para Antuna, que le pegó mal a la pelota y el guardameta Andrés Sánchez que quedó con ella.

Minuto 36: Robert Morales tuvo el primer gol en sus botines, pero trastabilló en el área local y cuando le pegó al esférico se fue a un ladito del poste. El silbato fue llamado por el VAR debido a una probable falta.

Minuto 39: Luego de la revisión, el silbante decidió que sí existió falta sobre Robert Morales en el área. Penal para los universitarios, ruguroso pero apegado al reglamento.

Minuto 40: Gol de los Pumas. Juninho cobró muy bien, le pegó con potencia y colocación al esférico para mandar el 1-0 a las redes pese a que el arquero Sánchez se lanzó a ese lado.

Minuto 45: El cuarto árbitro señaló que se agregan 6 minutos, para compensar el tiempo perdido en la revisión de VAR. Los auriazules cierran mejor el primer tiempo que los colchoneros de San Luis.

Minuto 45+1: La pelota dio en el poste. En una jugada a balón parado, Nathan Silva se elevó y estrelló su remate de cabeza en el travesaño. Los potosinos se salvaron del segundo tanto.

Minuto 45+6: Todos a los vestidores. El árbitro hizo sonar el silbato para indicar que la primera parte llegó a su fin con ventaja de 1-0 para los felinos de la UNAM.

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Resultado Atlético San Luis vs Pumas Hoy: Resumen del partido de la Liga MX 2026

Inició la segunda mitad. Con muy poco, los Pumas ganan el duelo hasta el momento. Los potosinos deberán hacer mucho más si quieren mantener sus esperanzas de meterse a la Liguilla.

Minuto 47: Disparo potente de Salles-Lamonge que se va arriba del travesaño, cuando parecía que tenía todo para marcar el empate.

Minuto 50: Atajada monumental de Keylor Navas para sacar la pelota sobre la línea, luego de un cabezazo de Joao Pedro. Luego, en el contrarremate, el esférico cimbró el poste. Los potosinos se quedaron con ganas de celebrar el empate.

Minuto 55: El Atlético San Luis no deja que los Pumas tengan la pelota, porque ataca con frecuencia y presiona desde la salida. Habrá que ver si tiene suficiente fuelle para mantener ese ritmo.

¿San Luis vs Pumas Pasa por un Canal Gratis? Horario y Dónde Ver Transmisión del Partido de la Liga MX 2026

En estos momentos, el equipo de la UNAM se encuentra en la posición número 4 con 27 unidades, pero le pisan los talones varios equipos: Toluca, Tigres, América y Atlas, que tienen posibilidades de rebasarlos.

Pero incluso si pierde sus tres partidos restantes, ante San Luis, Juárez y Pachuca todavía puede quedarse sin Liguilla: parece complicado aunque no imposible, dependiendo también de otros resultados.

San Luis, por su parte, necesita cerrar con paso perfecto: Ahora mismo está en el escalón 15 con 15 unidades y aspira a conseguir boleto a la Fiesta Grande porque hay 9 puntos por disputarse y los siguientes equipo por rebasar: Atlas, octavo lugar con 19 puntos; América, séptimo con 19; Tigres, sexto con 20 puntos.

Además de otros que ahora no están en zona de Liguilla, como León, Tijuana, Juárez, Necaxa y Monterrey.

El partido Atlético San Luis vs Pumas se jugará este viernes 16 de abril en el Estadio Alfonso Lastras. La cita para que ruede la pelota es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver el partido, puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming ViX Premium, ya que no habrá transmisión gratuita en televisión abierta.

Además del encuentro San Luis vs Pumas, este viernes se jugará el encuentro Mazatlán vs Querétaro, que están en el fondo de la tabla. A continuación todos los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX 2026:

San Luis vs Pumas, viernes 17 de abril a las 19:00 horas.

Mazatlán vs Querétaro, viernes 17 de abril a las 19:00 horas.

Necaxa vs Tigres, sábado 18 de abril a las 17:00 horas.

Cruz Azul vs Tijuana, sábado 18 de abril a las 17:00 horas.

Monterrey vs Pachuca, sábado 18 de abril a las 19:05 horas.

Guadalajara vs Puebla, sábado 18 de abril a las 19:07 horas.

León vs Juárez, sábado 18 de abril a las 21:06 horas.

América vs Toluca, sábado 18 de abril a las 21:10 horas.

Santos vs Atlas, domingo 19 de abril a las 17:00 horas.

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Con información de N+

RGC