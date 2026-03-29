Max Verstappen Pone en Duda su Futuro en la Fórmula 1; "No Estoy Disfrutando lo que Hago"

Las recientes declaraciones de Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, han sorprendido al mundo de la Fórmula 1. El piloto neerlandés ha dejado en tela de juicio su continuidad en el "Gran Circo" más allá de la temporada 2026. Tras un fin de semana frustrante en el Gran Premio de Japón, el líder de Oracle Red Bull Racing confesó abiertamente que ha dejado de disfrutar la competición bajo el nuevo marco reglamentario y, de acuerdo con el medio De Telegraaf, Verstappen estaría considerando retirarse al finalizar la presente campaña.

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"No estoy disfrutando lo que estoy haciendo": Max Verstappen

En declaraciones emitidas para BBC, Max Verstappen habló sobre su presente en la Fórmula 1 y aseguró que él es capaz de aceptar "fácilmente" el hecho de terminar en el séptimo u octavo lugar de una carrera, pues sabe que "no puedes ser dominante o pelear por el podio en cada ocasión". Sin embargo, el neerlandés resaltó que "al mismo tiempo, cuando terminas en séptimo u octavo y no estás disfrutando toda la fórmula detrás de ello, no se siente natural para un piloto".

Verstappen mencionó que él desea divertirse y disfrutar, aunque señaló que de momento, no es el caso. "Todo empieza con realmente disfrutar lo que estás haciendo, antes de que puedas comprometerte al 100%. Ahora creo que me estoy comprometiendo al 100% y aún estoy tratando, pero la manera en la que me estoy diciendo a mí mismo que dé el 100%, creo que no es muy sana en este momento porque no estoy disfrutando lo que estoy haciendo", dijo el tetracampeón de la Fórmula 1.

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Verstappen y un arranque para el olvido

El contexto deportivo solo ha servido para alimentar las dudas del neerlandés. Este inicio de 2026 ha sido, estadísticamente, el más pobre para Verstappen en años. Luego de las tres primeras carreras de la temporada (Australia, China y Japón), el piloto de Red Bull apenas suma 12 puntos en el campeonato mundial, situándose en la novena posición del Campeonato de Pilotos.

En Australia, una remontada desde el fondo de la parrilla apenas le alcanzó para rescatar un sexto puesto. Posteriormente, en China, un abandono prematuro lo dejó con las manos vacías, mientras que en Japón sufrió para cruzar la meta en el octava lugar.

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DB