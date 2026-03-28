Federaciones de Futbol de México y Portugal Firman Acuerdo de Cooperación

Las selecciones de México y Portugal jugarán un partido amistoso este sábado 28 de marzo como parte de la Fecha FIFA. El conjunto mexicano recibe a uno de los equipos más fuertes de la actualidad previo a la Copa del Mundo y aunque no podrán contar con su máxima figura, Cristiano Ronaldo, siguen siendo una selección de primer nivel. Bajo ese marco, las federaciones de futbol de los dos países firmaron un acuerdo de cooperación de cara al futuro.

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El objetivo de este acuerdo, según el comunicado oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), es "fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional para permitir el impulso del futbol en ambos países". Este acuerdo fue firmado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, y por Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

Estos son los objetivos del acuerdo entre México y Portugal

En el comunicado emitido por la FMF, se detalla que estas son las rutas de cooperación entre ambas federaciones:

Programas de capacitación para entrenadores y árbitros

Colaboración en temas de arbitrajes

Visitas técnicas por parte de delegaciones de ambos países

Partidos entre las diferentes categorías de ambas Selecciones

Cooperación en temas relacionados al futbol

¿Por qué Cristiano Ronaldo no viajó a México?

Cristiano Ronaldo, quien está de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada el pasado viernes 20 de marzo por Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo no forma parte de dicha convocatoria, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.

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DB