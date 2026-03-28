Mundial 2026: ¿Cuándo y Dónde Ver los Últimos Partidos del Repechaje en México?

La Fecha FIFA de marzo definirá a los últimos equipos clasificados para el Mundial 2026. Con únicamente seis cupos restantes, dos serán llenados tras los compromisos internacionales a finales de este mes de marzo, los cuales se disputarán el Repechaje Intercontinental en México.

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En ese sentido, quedan cuatro selecciones con vida, las cuales jugarán las finales de la repesca intercontinental en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, para definir a los últimos invitados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones que aún quedan con vida son: Jamaica, Bolivia, Irak y República Democrática del Congo.

Por si no sabes cuándo y dónde ver los partidos en vivo del Repechaje Intercontinental que se lleva a cabo en México, aquí te decimos todo lo que tienes que saber.

Fechas, horarios y dónde ver el Repechaje Intercontinental en México

Los enfrentamientos para las finales del Repechaje Intercontinental se jugarán de la siguiente manera. Aquí te dejamos las fechas, horarios y dónde ver de esos encuentros:

RD Congo vs Jamaica - 15:00 horas - martes 31 de marzo - Estadio Guadalajara

Irak vs Bolivia - 21:00 horas - martes 31 de marzo - Estadio Monterrey

Ambos partidos podrás disfrutarlos en vivo a través de la app de ViX en México. Adenás, el partido de RD Congo vs Jamaica también podrás verlo a través de la señal de TUDN.

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DB