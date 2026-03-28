¿Debuta Álvaro Fidalgo? Esta es la Posible Alineación de México vs Portugal

Todo está listo para que se juegue el partido amistoso México vs Portugal en el Estadio Banorte este sábado 28 de marzo. La Selección Mexicana tendrá una de sus pruebas más complicadas previo al arranque del Mundial 2026, pues aunque Portugal no contará con Cristiano Ronaldo, poseen jugadores de gran nivel.

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Es por eso que se prevé que Javier Aguirre, director técnico del Tricolor, salga a la cancha con lo mejor que tiene disponible. Esta convocatoria de México incluyó nombres llamativos, como el del mediocampista naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, quien recibió su primer llamado al equipo nacional y que podría tener sus primeros minutos con la camiseta de México.

Posible alineación de México vs Portugal

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, este sería el once inicial con el que México se enfrentaría a Portugal en la cancha del Estadio Banorte este sábado 28 de marzo:

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes

Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Álvaro Fidalgo

Erik Lira, Carlos Rodríguez, Álvaro Fidalgo Atacantes: Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez

Con estos jugadores Javier Aguirre entrenó durante los días previos al partido, por lo que bien podría ser la alineación titular de la Selección Mexicana ante Portugal. Sin embargo, no será oficial sino hasta unos minutos antes del encuentro.

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DB