Es Kimi Antonelli el Líder Más Joven de F1 Tras Ganar GP de Japón: ¿Cómo le Fue a Checo Pérez?

Kimi Antonelli consiguió su segunda victoria consecutiva en la F1 en el Gran Premio de Japón y ahora lidera el Campeonato de Pilotos, convirtiéndose en el más joven en la historia en lograrlo; Oscar Piastri quedó segundo, Charles Leclerc finalizó tercero y Checo Pérez terminó en el lugar 17.

Este sábado 28 de marzo, tiempo de México, se corrió el Gran Premio de Japón, la tercera carrera de la temporada en la Fórmula 1. Debido a la diferencia horaria, la competencia finalizó en los primeros minutos del domingo, aunque en la sede ya era 29 de marzo.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo participación con la escudería de Cadillac, pero el arranque de la campaña 2026 no ha sido del todo favorable para el tapatío y su equipo, pues con las nuevas modificaciones en la F1, han sufrido para poder apenas terminar las carreras.

Para el GP de Japón 2026, 'Checo' Pérez arrancó desde la posición número 19 en la parrilla de salida, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, partió desde el lugar 20. Los dos pilotos de Cadillac batallaron durante la clasificación y apenas pudieron terminar por encima de los dos pilotos de Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

El joven italiano hsitórico

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Japón, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka.

No fue, sin embargo, un paseo para el italiano, que se sobrepuso a una salida fallida, cuando partiendo desde la pole position se vio relegado a la sexta plaza en los primeros metros del Gran Premio, pero fue remontando.

Tomó el liderato en la vuelta 22, cuando el piloto de Haas Oliver Bearman perdió el control y chocó contra una barrera de neumáticos, lo que activó el auto de seguridad. Este último salió del auto con dificultad, pero más tarde personal médico informó que se encontraba en buen estado y que no tuvo ninguna fractura.

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó por delante del australiano Oscar Piastri, de McLaren, y del monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari.

El inglés George Russell, compañero del italiano en la escudería de las flechas plateadas, que cedió el primer puesto de la general, acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris, McLaren, y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, del Cavallino Rampante, que fue sexto.

Antonelli y Mercedes volvieron a demostrar que son los mejor posicionados para dominar la nueva configuración del auto para 2026, que presenta un reparto 50-50 entre la potencia del motor de combustión interna y la energía de la batería eléctrica.

Los autos también son más ligeros, más estrechos y más cortos que la temporada pasada, y muchos pilotos se han quejado de los cambios más radicales en una década.



El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Sergio Pérez. En tanto, el francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la meta en séptima posición, una por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).



El neozelandés Liam Lawson (RB), noveno, y el francés Esteban Ocon (Haas), que concluyó décimo, también entraron en los puntos.



Antonelli encabeza el Mundial de la F1 con 72 puntos, nueve más que Russell y con 23 de ventaja sobre Leclerc

Resultados de la carrera en el Gran Premio de Japón

Las posiciones en Suzuka quedaron de la siguiente manera:

Kimi Antonelli Oscar Piastri Charles Leclerc George Russell Lando Norris Lewis Hamilton Pierre Gasly Max Verstappen Liam Lawson Esteban Ocon Alexander Albon Yuki Tsunoda Valtteri Bottas Nico Hülkenberg Carlos Sainz Zhou Guanyu Sergio “Checo” Pérez Fernando Alonso Lance Stroll (Abandono) Oliver Bearman (Abandono)

Causas de los abandonos:

Oliver Bearman (GBR/Haas): accidente en la vuelta 23

Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda): problema mecánico en la vuelta 33

Posiciones en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón

Recordemos que luego del Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 entrará en una pausa de poco más de un mes. Esto se debe a que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que afecta al resto de Medio Oriente. La próxima carrera será el 3 de mayo en Miami.

De esta manera, las posiciones en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 quedan de la siguiente manera:

Kimi Antonelli — 72 pts George Russell — 63 pts Charles Leclerc — 49 pts Lewis Hamilton — 41 pts Lando Norris — 25 pts Oscar Piastri — 21 pts Oliver Bearman — 17 pts Pierre Gasly — 15 pts Max Verstappen — 12 pts Liam Lawson — 10 pts Arvid Lindblad — 4 pts Isack Hadjar — 4 pts Gabriel Bortoleto — 2 pts Carlos Sainz — 2 pts Esteban Ocon — 1 pt Franco Colapinto — 1 pt Nico Hülkenberg — 0 pts Alexander Albon — 0 pts Valtteri Bottas — 0 pts Sergio Pérez — 0 pts Fernando Alonso — 0 pts Lance Stroll — 0 pts

Clasificación mundial de Constructores

Mercedes con 135 puntos Ferrari 90 pts McLaren-Mercedes 46 pts Haas-Ferrari 18 pts Alpine-Mercedes 16 pts Red Bull 16 pts Racing Bulls-Red Bull 14 pts Audi 2 pts Williams-Mercedes 2 pts Cadillac-Ferrari 0 pts Aston Martin- Honda 0 pts

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Con información de Agencias

ASJ