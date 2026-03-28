Auto Embiste a Varias Personas en el Centro de Derby en Inglaterra

Un vehículo embistió a varios peatones la noche de este sábado 28 de marzo en el centro de Derby, en el condado de Derbyshire, Reino Unido, dejando múltiples personas heridas, algunas de gravedad.

De acuerdo con la policía de Derbyshire, un hombre de aproximadamente 30 años fue detenido tras el incidente, en el que un automóvil Suzuki Swift de color negro arrolló a varias personas en la zona de Friar Gate, una de las principales vialidades del centro de la ciudad.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a las víctimas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales cercanos debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número exacto de heridos.

"Auténtica carnicería"

Testigos presenciales describieron la escena como “auténtica carnicería”, lo que refleja la magnitud del impacto y el caos generado tras el atropello. De manera preliminar, circulan reportes no confirmados que apuntan a la posible muerte de hasta seis personas; sin embargo, esta información no ha sido validada por fuentes oficiales.

La policía indicó que, por ahora, se desconoce el móvil del incidente, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar si se trató de un hecho intencional o un accidente.

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