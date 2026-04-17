FMF Sanciona a Sergio Bueno, DT del Mazatlán, por Conducta vs Árbitra Katia Itzel en Partido

El director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, fue sancionado con una multa económica y un partido de suspensión, en el caso Katia Itzel García, así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

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Además, el entrenador deberá realizar labor social enfocada a la equidad de género tras ser expulsado por la árbitra Katia Itzel García, que participará en el Mundial de Futbol 2026, la jornada pasada durante el partido Pumas Vs Mazatlán por comentarios misóginos.

Esta es la determinación de la FMF en el caso Katia Itzel

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer, a través de un comunicado, que las comisiones de diversidad, género y disciplinaria determinaron que el director técnico del Club Mazatlán FC, Sergio Bueno, "incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes", de esta forma se puntualizó:

"En consecuencia, se sancionó a Sergio Bueno con una multa, así como con la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género. Así mismo, el director técnico deberá cumplir con su partido de suspensión correspondiente durante la Jornada 15, derivado de la expulsión referida. Adicionalmente, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura".

¿Cuál es el caso Katia Itzel García?

El caso Katia Itzel García se refieren a los hechos que ocurrieron durante el partido entre los clubes Pumas y Mazatlán, en los que la árbitra "habría sido objeto de expresiones de carácter misógino tras el ejercicio de sus funciones arbitrales", señaló el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

De acuerdo con el testimonio de una fotoperiodista denunció que durante el partido el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, utilizó la expresión:

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", en respuesta a una decisión arbitral de García, quien lo expulsó del juego.

"Estos hechos no pueden entenderse como parte de la 'pasión del juego' ni como una reacción legítima ante una decisión arbitral. Se trata de expresiones que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles en el deporte profesional y en cualquier espacio público", advirtió el Copred.

Este caso ocurre en un contexto en el que México será sede del Mundial de Futbol 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, sumado al hecho que "la propia Katia Itzel García ha sido designada como árbitra en dicha competencia, consolidándose como una de las representantes del arbitraje mexicano a nivel internacional", insistió el organismo.

Llamado "firme" a la Liga MX y tolerancia cero frente a expresión discriminatoria

Previamente el Copred había hecho un llamado "firme" a la Liga MX a adoptar "una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto en la cancha como fuera de ella".

Katia Itzel García será la primera mujer mexicana en oficiar como árbitra central en un Mundial masculino, y será, junto con César Arturo Ramos Palazuelos, los dos representantes mexicanos que participarán en la justa mundialista que arrancará en junio próximo.

El partido inaugural del Mundial enfrentará el 11 de junio a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Ciudad de México.

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Con información de N+

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