México Gana Medallas de Oro y Plata en el Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026

Guillermo Cortés, integrante de la selección mexicana de taekwondo, ganó medalla de oro en la categoría de 59 kilos, mientras que Darah Ponce se colgó la presea de plata con en la categoría de los 44 kg, en el Campeonato Mundial Juvenil Tashkent 2026.

El jalisciense Guillermo Manuel Cortés Labastida se coronó tras vencer 2-0 en la gran final al coreano Ji Woon Ha. En su camino a lo más alto del podio, el mexicano venció al esloveno Jakob Kastelic, en la primera ronda; al costarricense Gabriel Rodríguez, en su segundo combate; mientras que en octavos de final doblegó 2-1 a Kirill Navraciuc, de Moldavia.

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En los cuartos de final, Cortés venció al ruso Kambulat Guseinov. En la semifinal, el mexicano superó al canadiense Zineddine Chebli. Con esta presea dorada, Guillermo Cortés sumó su tercera medalla de oro mundial ya que en su palmarés cuenta con los metales dorados del Mundial de Cadetes Sofía 2022 y el Mundial de Cadetes Sarajevo 2023.

¿Cuántas medallas de oro tiene México en Mundiales Juveniles de Taekwondo?

Gracias a la medalla obtenida por Guillermo Cortés, México ya tiene cinco medallas de oro en Campeonatos Juveniles, luego de las históricas actuaciones de: Luis Osuna en Killarney, Irlanda, 2000; Idulio Islas en Suncheon, Corea del Sur, 2004; César Rodríguez en Tijuana, México, 2010 y Carlos Navarro en Tijuana, México, 2010. Esto quiere decir quer en este 2026, México regresó a lo más alto del podio mundial juvenil tras 16 años.

Por su parte, la chihuahuense Darah Shirley Ponce Núñez se adueñó de la medalla de plata en la categoría, para darle a México su segunda presea en el Mundial Juvenil Tashkent 2026.

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DB