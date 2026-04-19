Manchester City y Arsenal Encienden la Pelea por el Título de la Premier League

La Premier League parecía estar casi definida luego de que el Arsenal llegara a tener una ventaja de 6 puntos sobre su más cercano perseguidor. Sin embargo, una serie de resultados poco favorables han hecho que los 'Gunners' le abran la puerta al Manchester City en la lucha por el título. Y es que los pupilos de Mikel Arteta fueron derrotados este domingo por el equipo de Pep Guardiola en el Etihad Stadium y ahora los 'Citizens' se han metido de lleno en la pelea por el campeonato.

Arsenal, que no ha ganado la Premier League desde 2004, ahora sólo tiene tres puntos de ventaja sobre el City, pero el equipo de Manchester tiene un partido pendiente. Esto quiere decir que la batalla por el título de la Premier League podría terminar extendiéndose hasta las últimas jornadas del torneo. En ese sentido, a la liga de Inglaterra le restan cinco fechas (seis para el Manchester City).

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Premier League?

Existe la posibilidad de que Arsenal y Manchester City terminen empatados en puntos al finalizar la temporada. Si ambos equipos ganan todos sus partidos restantes, sumarían la misma cantidad de puntos, por lo que el título de la Premier League tendría que definirse mediante los criterios de desempate, los cuales son:

Diferencia de goles: Se resta el total de goles recibidos al total de goles anotados. El equipo con el valor más alto toma la ventaja.

Se resta el total de goles recibidos al total de goles anotados. El equipo con el valor más alto toma la ventaja. Goles a favor: Si la diferencia de goles es idéntica, el equipo que haya marcado más goles en total durante toda la temporada queda por encima.

Si la diferencia de goles es idéntica, el equipo que haya marcado más goles en total durante toda la temporada queda por encima. Resultados entre sí: Si después de los dos criterios anteriores el empate persiste, se analizan los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados. Se toma en cuenta el total de puntos obtenidos en sus duelos cara a cara durante el torneo.

Si después de los dos criterios anteriores el empate persiste, se analizan los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados. Se toma en cuenta el total de puntos obtenidos en sus duelos cara a cara durante el torneo. Goles de visitante en enfrentamientos directos: Si en el "cara a cara" también hay igualdad, se premia al equipo que haya anotado más goles como visitante en los partidos jugados exclusivamente entre ellos.

Si en el "cara a cara" también hay igualdad, se premia al equipo que haya anotado más goles como visitante en los partidos jugados exclusivamente entre ellos. Partido de desempate (Play-off): Solo en el caso extremo de que todos los criterios anteriores sean iguales y el puesto en cuestión sirva para definir al campeón, un descenso o la clasificación a competiciones europeas, se jugaría un partido único en una sede neutral.

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DB