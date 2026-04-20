¿Quiénes Son los 13 Heridos por Balacera en Teotihuacán Hoy? Seis de los Lesionados son de EUA

El Gabinete de Seguridad informó que son 13 los heridos por la balacera hoy en Teotihuacán. Aseguró que tras lo lo ocurrido se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de las personas lesionadas de diferentes nacionalidades quienes son atendidas en distintos hospitales de la región.

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¿Quiénes son las personas lesionadas por balacera en Teotihuacán?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad son 13 las personas heridas de distintas nacionalidades.

Estados Unidos, 4 mujeres y 2 hombres:

Jaslin Landaverde de 26 años.

Lesión: músculo esquelética.

Hospital: privado de Teotihuacán

Gregoire Magadini de 38 años

Lesión: músculo esquelética.

Hospital: privado de Teotihuacán

Jalen Aybar de 27 años

Lesión: dermoabrasión.

Hospital: privado de Teotihuacán

Alejandra Graciano de 34 años

Lesión: músculo esquelético.

Hospital: privado de Teotihuacán

Alex Daniel Marco Witz de 29 años

Lesión: en mano izquierda con salida.

Hospital: Clínica San Martín a Hospital de los Ángeles.

Barriet-D Marco Witz de 61 años

Lesión: en muslo izquierdo, sangrado transvaginal, posible lesión visceral.

Hospital: Clínica San Martín a Hospital de los Ángeles

Colombia, 1 menor y 2 mujeres:

Gerónimo González Castro, niño de 6 años.

Lesión: dos impactos en tibia y peroné derecho

Hospital inicio: Hospital General de Axapusco

Hospital final: Hospital de especialidades de Ixtapaluca / UMPCyB San Martín de las Pirámides.

Dayana Paola Castro Calderón de 37 años.

Lesión: rótula izquierda y glúteo derecho

Hospital inicio: Hospital General de Axapusco.

Hospital final: Hospital de especialidades de Ixtapaluca / UMPCyB San Martín de las Pirámides.

Luisa Fernanda Puentes Alzate de 22 años.

Lesión: Músculo esqueléticas.

Hospital inicio: Hospital General de Axapusco.

Hospital final: Sin traslado

Brasil, 2 mujeres:

Francis Arlette Rivero de 55 años.

Lesión: músculo esqueléticas

Hospital: Axapusco (sin traslado).

Leticia Mondea Folsta de 13 años.

Lesión: PAF.

Hospital: privado de Teotihuacán y se trasladó por sus medios a CDMX.

Canadá, 1 mujer:

Delicia Li de Yong de 29 años

Lesión: supra escapular derecho

Hospital: de Axapusco a Ixtapaluca.

Ruso, 1 hombre

Maikol Michelle Mitrocil de 32 años.

Lesión: en fémur.

Hospital: Axapusco.

Las autoridades de Gobernación, secretaría de Relaciones Exteriores, Salud y Gobierno del Edomex mantienen comunicación permanente para brindar acompañamiento y todo el apoyo a las víctimas de este lamentable hecho y a sus familias.

"Se mantiene contacto con autoridades internacionales y se continuará informando sobre el avance de las investigaciones y la atención integral a las personas afectadas".

¿Cuántas personas siguen hospitalizadas?

La secretaría de Gobernación informó que de acuerdo con los reportes de autoridades del IMSS Bienestar, de estas 13 personas, 8 aún permanecen hospitalizadas; tres de ellas se encuentran en el hospital HRAE de IMSS Bienestar de Ixtapaluca y tres más en el Hospital de Axapusco en el Estado de México, así como dos más en el hospital ABC

en la Ciudad de México.

Adicionalmente cinco personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados. En tanto, dos personas fallecieron: una mujer de nacionalidad canadiense

y el agresor.

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