Un niño de 9 años de edad, estudiante de tercer grado, perdió la vida en el patio de la primaria Isla de Holbox, ubicada en el fraccionamiento Villas Otoch, en la supermanzana 247 de Cancún. De acuerdo con los primeros informes, el menor se encontraba jugando futbol dentro del plantel cuando ocurrió el incidente que derivó en su fallecimiento.

Según la información disponible, durante el juego el niño fue golpeado accidentalmente en la cabeza por un balón, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, donde se golpeó nuevamente la cabeza. Aunque logró incorporarse tras el impacto, minutos después se desvaneció en el mismo lugar.

Muere niño de 9 años mientras jugaba futbol en Cancún.

Ante la situación, paramédicos de una empresa privada acudieron al plantel para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El hecho generó una movilización al interior de la escuela, mientras se notificaba a las autoridades correspondientes.

Tras confirmarse el fallecimiento, padres de familia acudieron al plantel para retirar a sus hijos, lo que derivó en momentos de inconformidad debido a la forma en que se realizó la salida de los estudiantes. Algunos señalaron desorganización en los accesos y falta de criterios claros para dar prioridad a los alumnos más pequeños.

También se registraron incidentes entre personal del plantel y representantes de medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Además, algunos padres expresaron preocupaciones relacionadas con las condiciones físicas de la escuela, particularmente en el área de juegos, donde consideran que existen riesgos para los estudiantes.

La Fiscalía confirmó la causa del fallecimiento del menor.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, tras el reporte del desvanecimiento y fallecimiento del estudiante en la primaria Isla de Holbox del municipio de Benito Juárez, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se practicó la necropsia de ley.

De acuerdo con los resultados, se determinó que la causa de muerte fue un edema cerebral derivado de una infección en las vías respiratorias superiores.

Especialistas de la Dirección de Servicios Periciales señalaron que dicha infección avanzó hasta afectar el cerebro, provocando inflamación y presión en las arterias cerebrales, lo que generó una isquemia cerebral.

Durante la necropsia también se detectó la presencia de moco transparente espumoso en la tráquea, inflamación de las amígdalas y un edema cerebral masivo que comprometía todo el encéfalo.

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