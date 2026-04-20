Capturan a Presunto Líder Delictivo y su Escolta en Tecate, Baja California

Un presunto líder delictivo identificado como Salomón “N” fue detenido en el municipio de Tecate durante un operativo estratégico en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La intervención se realizó en un domicilio cercano a la zona conocida como El Nido de las Águilas, donde elementos de la Secretaría de la Defensa, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal llevaron a cabo el despliegue.

Durante el operativo también fue detenido el jefe de escoltas del presunto líder, identificado como “El 11”, así como dos personas más.

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Señalamientos

De acuerdo con información preliminar, Salomón “N” es señalado como líder de un grupo delictivo vinculado con diversos cárteles de la droga y presuntamente relacionado con el incremento de homicidios en la región.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso; sin embargo, se informó que los detenidos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación legal.

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Información Perla Velázquez

APG