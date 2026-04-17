Abren Consulta para Declarar Patrimonio Cultural Carnaval de Ensenada: ¿Cómo participar?

Con más de 135 años de historia, el Carnaval de Ensenada, considerado el festejo más antiguo del estado, se encuentra en proceso para ser declarado Patrimonio Cultural de Baja California, una distinción que busca preservar su legado y tradiciones.

De acuerdo con el cronista oficial de Ensenada, Horacio Gonzales, tras la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado el pasado 6 de abril, se abrió un periodo de 15 días para que la ciudadanía exprese su opinión sobre esta declaratoria.

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Participación ciudadana

Las personas interesadas pueden enviar sus comentarios por escrito a la Secretaría de Cultura del estado, a través de sus instancias correspondientes, como parte de este proceso que está por concluir en los próximos días.

El cronista destacó que los primeros registros del carnaval datan de 1891, cuando Ensenada contaba con una población de entre 600 y mil habitantes, quienes participaban activamente en los festejos.

Desde sus inicios, el carnaval ha sido una celebración que integra a la comunidad con desfiles, comparsas y actividades que reflejan la identidad cultural de la región.

Protección cultural

En caso de aprobarse la declaratoria, el Carnaval de Ensenada será reconocido como bien cultural, lo que implicará acciones conjuntas entre autoridades y el Consejo Estatal del Patrimonio Cultural para salvaguardar sus tradiciones.

Autoridades subrayaron que este reconocimiento permitirá proteger la memoria colectiva y asegurar que las tradiciones del carnaval perduren para las futuras generaciones.

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Información Diego Robles

APG