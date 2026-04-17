Tres Trabajadores Resultan Lesionados por Descarga Eléctrica en Tijuana

Tres trabajadores resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, tras un accidente ocurrido durante labores de mantenimiento en una bodega ubicada en Tijuana.

De acuerdo con información de cuerpos de emergencia, el incidente se registró cuando una cuadrilla externa realizaba maniobras en el techo del inmueble, presuntamente al tener contacto con cables de media tensión.

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Tres personas lesionadas

El saldo fue de tres hombres lesionados, de entre 30 y 35 años de edad.

Uno de ellos sufrió una descarga eléctrica de consideración y fue trasladado en ambulancia en condición prioritaria, mientras que los otros dos presentaron lesiones derivadas de una caída.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos, quienes brindaron atención a los afectados. Dos de los lesionados fueron reportados como estables.

Zona fue evacuada

Tras el incidente, el área fue evacuada debido al riesgo, ya que uno de los cables permanecía en contacto con la estructura, con posible energía activa.

Se informó que se esperaba la intervención de personal especializado para evaluar el riesgo y determinar

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Información Pamela Mercado

APG