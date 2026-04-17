Activan Protocolo de Seguridad en Preparatoria de Tijuana; ¿Cuál Fue el Motivo?
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Aunque autoridades informaron que la situación esta bajo control, la asistencia de los alumnos se dejo a consideración de los padres de familia
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Activan protocolo de seguridad escolar en escuela preparatoria CBTis 155, ubicada en fraccionamiento El Rubí en el municipio de Tijuana, Baja California.
De acuerdo a un comunicado publicado en las redes sociales de la escuela, la activación surge a raíz de un mensaje encontrado en uno de los baños.
Ante la situación se solicitó el apoyo de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad y DEFENSA.
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¿Habrá clases?
Autoridades informaron que la situación estaba bajo control; Sin embargo, la asistencia de los alumnos este viernes queda a consideración de los padres de familia.
Asimismo se informó que se mantendrán filtros de seguridad.
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Información Carolina Vázquez
APG