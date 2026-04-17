Inicio Tijuana Activan Protocolo de Seguridad en Preparatoria de Tijuana; ¿Cuál Fue el Motivo?

Activan Protocolo de Seguridad en Preparatoria de Tijuana; ¿Cuál Fue el Motivo?

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Aunque autoridades informaron que la situación esta bajo control, la asistencia de los alumnos se dejo a consideración de los padres de familia

Activan Protocolo de Seguridad en Preparatoria de Tijuana por Mensaje Encontrado en Baños

Activan Protocolo de Seguridad en Preparatoria de Tijuana por Mensaje Encontrado en Baños | Foto: N+

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Activan protocolo de seguridad escolar en escuela preparatoria CBTis 155, ubicada en fraccionamiento El Rubí en el municipio de Tijuana, Baja California.

De acuerdo a un comunicado publicado en las redes sociales de la escuela, la activación surge a raíz de un mensaje encontrado en uno de los baños.

Ante la situación se solicitó el apoyo de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad y DEFENSA.

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¿Habrá clases?

Autoridades informaron que la situación estaba bajo control; Sin embargo, la asistencia de los alumnos este viernes queda a consideración de los padres de familia.

Asimismo se informó que se mantendrán filtros de seguridad.

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Información Carolina Vázquez

APG

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