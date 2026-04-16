Trabajadores Quedan Atrapados tras Derrumbe de Zanja en Colonia Veinte de Noviembre, Tijuana
N+
Dos trabajadores de la construcción quedaron atrapados luego del colapso de una zanja sobre la Vía Rápida
COMPARTE:
Dos trabajadores de la construcción quedaron atrapados luego de que una zanja colapsara sobre la Vía Rápida Oriente, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Tijuana.
Nota relacionada: Suben Costos en Casetas en Baja California: ¿De Cuánto Fue el Aumento?
Auxilian a dos trabajares
Uno de ellos fue rescatado por sus propios compañeros, presentando lesiones moderadas; sin embargo, el segundo trabajador afectado, un hombre de aproximadamente 45 años, permaneció atrapado de las extremidades inferiores durante más de 40 minutos.
Debido a la condición grave en la que se encontraban, fueron trasladados para recibir atención médica especializada.
Alrededor de 25 elementos, entre Bomberos, Protección Civil Municipal, Policía Municipal y Cruz Roja Mexicana, participaron en las labores de rescate.
Historias recomendadas:
-
Trabajan en Reapertura del Puente Machado tras Incidente con Carro Tanque en Rosarito
- Muere Estudiante tras Caer de Camión y Golpearse la Cabeza en Tecate
-
Identifican en BC a Presunto Asesino de Arturo Rivera, Vocalista del Grupo Reacción
Información Carolina Vazquez
APG