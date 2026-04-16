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Trabajadores Quedan Atrapados tras Derrumbe de Zanja en Colonia Veinte de Noviembre, Tijuana

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Dos trabajadores de la construcción quedaron atrapados luego del colapso de una zanja sobre la Vía Rápida

Trabajadores Quedan Atrapados tras Derrumbe de Zanja en Colonia Veinte de Noviembre, Tijuana

Trabajadores Quedan Atrapados tras Derrumbe de Zanja en Colonia Veinte de Noviembre, Tijuana | Foto: N+

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Dos trabajadores de la construcción quedaron atrapados luego de que una zanja colapsara sobre la Vía Rápida Oriente, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Tijuana.

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Auxilian a dos trabajares

Uno de ellos fue rescatado por sus propios compañeros, presentando lesiones moderadas; sin embargo, el segundo trabajador afectado, un hombre de aproximadamente 45 años, permaneció atrapado de las extremidades inferiores durante más de 40 minutos.

Debido a la condición grave en la que se encontraban, fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

Alrededor de 25 elementos, entre Bomberos, Protección Civil Municipal, Policía Municipal y Cruz Roja Mexicana, participaron en las labores de rescate.

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Información Carolina Vazquez

APG

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