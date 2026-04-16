Trabajan en Reapertura del Puente Machado tras Incidente con Carro Tanque en Rosarito

Continúan las labores para la pronta reapertura del Puente Machado en Rosarito, luego del incidente registrado con un carro tanque en la zona.

De acuerdo con la autoridad municipal, elementos de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la unidad de Seguridad Física de la empresa del carro tanque, se encuentran realizando maniobras de seguridad y evaluación de riesgos en el área.

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Sin derrame de combustible

Se precisó que no existe derrame de combustible, por lo que la presencia de unidades en el sitio es de carácter preventivo mientras se desarrollan las labores correspondientes.

Autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución, atender las indicaciones oficiales y utilizar rutas alternas en tanto concluyen los trabajos.

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