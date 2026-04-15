Un joven estudiante perdió la vida en el municipio de Tecate luego de sufrir un golpe en la cabeza al momento de descender de un autobús de transporte público, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información disponible, el fallecimiento ocurrió tras el descenso de la unidad, lo que generó atención por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer cómo sucedieron los hechos y determinar responsabilidades.

Muere estudiante tras caer de camión y golpearse la cabeza en Tecate.

El caso fue dado a conocer luego de que el Instituto de Movilidad Sustentable informara que tenía conocimiento del incidente, aunque precisó que no se trata de un asunto dentro de su competencia directa. La dependencia señaló que la supervisión de los autobuses involucrados en este tipo de situaciones no se encuentra bajo su jurisdicción, por lo que la indagatoria quedó en manos de la autoridad ministerial.

Conforme avanzó la información sobre el caso, se confirmó que la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes. Será esta instancia la encargada de reunir los datos necesarios para establecer las circunstancias en que el estudiante sufrió el golpe en la cabeza al bajar del transporte público, así como definir si existió alguna responsabilidad derivada del hecho.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la mecánica exacta del accidente ni sobre posibles personas involucradas, por lo que la información permanece sujeta al desarrollo de las diligencias ministeriales.

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Información de Carolina Vázquez | N+

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