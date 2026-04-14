Vinculan a Mujer por Presunto Encubrimiento en Caso Amparito en Mexicali

El pasado 13 de abril, una autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso en contra de María “N” por el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las carpetas de investigación relacionadas con la privación de la vida de Amparito, caso que generó indignación en Mexicali tras la muerte de la adulta mayor en 2024, luego de un ataque de perros en Villas del Rey.

De acuerdo con la información presentada, la imputada enfrentará el proceso legal mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público. Según los datos expuestos durante la audiencia, a título de probabilidad, María “N” habría participado en la entrega de cuatro perros ante CEMCA un día después de los hechos, acción que, conforme a la investigación, habría tenido impacto en el desarrollo del caso.

La autoridad también recordó que la misma persona cuenta actualmente con otra vinculación a proceso por el delito de hostigamiento en contra de la hija de la víctima.

Vinculan a María “N” por presunto encubrimiento de posibles pruebas relacionadas con el caso Amparito.

Se señala que esta nueva vinculación se relaciona directamente con las acciones presuntamente realizadas tras la muerte de Amparito Romero. La Fiscalía sostiene que la entrega de los perros al Centro de Control Animal al día siguiente del ataque afectó el curso de las investigaciones, motivo por el cual se configuró la probable responsabilidad por encubrimiento por favorecimiento.

Asimismo, se informó que el proceso penal continuará en libertad, aunque el juez impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a Ana Lidia, hija de la víctima, quien ha mantenido su exigencia de justicia por la muerte de su madre.

Como parte final del proceso iniciado, la autoridad fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, el Ministerio Público continuará recabando los datos de prueba que considere pertinentes para fortalecer la carpeta y determinar la posible responsabilidad legal de la imputada.

El caso vuelve a colocarse en la atención pública al subrayar que no solo quien comete directamente un hecho delictivo puede enfrentar consecuencias penales, sino también quien presuntamente participa en acciones para favorecer, ocultar o alterar elementos relacionados con la investigación. Mientras tanto, el expediente seguirá su curso conforme al plazo establecido por la autoridad judicial.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP